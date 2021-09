Govoreći o rebalansu proračuna Grada Zagreba, koja je tema sjednice Skupštine, HDZ-ovci su poručili kako je prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića smiješan.

PRATITE UŽIVO: Gradska skupština o rebalansu proračuna

- I uštede su smiješne. Jer kako nazvati uštedu od 0,27 posto, odnosno od 0,06 posto nego smiješnom? Povukli smo paralelu s prosječnom plaćom u Gradu koja je 8309 kuna, u tim okvirima gradonačelnik Tomašević je uštedio niti pet kuna. Mi uistinu smatramo da je to smiješno - poručio je Mislav Herman naglasivši kako će Gradu, zahvaljujući Vladi, biti doznačeno 470 milijuna kuna od porasta prihoda od poreza na dohodak, ali i iz Fonda solidarnosti te beskamatnog zajma.

- Da nema tih mjera, ne bi bilo ni r od ovog današnjeg rebalansa - rekao je.

Upitan osjećaju li se odgovornima, obzirom da su u prošlom sazivu bili dio vladajuće većine, za kosture koji sad ispadaju iz ormara, a na koje je otišlo 400 milijuna kuna ušteda koje je Tomašević ostvario smanjenjem naknada vijećnicima, plaćama pročelnicima i drugim mjerama, Herman poručuje Tomaševiću da je vrijeme da kosture ostavi u ormaru.

- Prošlo je 100 dana od preuzimanja vlasti. Nadam se da se nećemo pola mandata baviti kosturima iz ormara nego da će početi raditi ono što mu je posao, a to je vođenje Grada - rekao je pa dodao kako bi bilo dobro s psihološkog aspekta da se Tomašević koji put i nasmije i pokaže građanima da ima optimizma za bolji život.

- Jer plakati nad kosturima iz ormara već gotovo 150 dana smiješno, neodgovorno i krajnje populistički - poručio je Herman, bivši predsjednik Skupštine.

HDZ-ov Davor Filipović pita se koji su to uopće kosturi ističući kako Tomašević priča o njima, ali ne navodi koji su to konkretno. A Tomašević je naglasio kako je u nekoliko navrata proteklih tjedana naveo što sve Grad mora platiti, a da to nigdje nije bilo navedeno ili je bilo navedeno u manjem iznosu zbog čega su sad u problemu - kao, primjerice, ZET, za čije subvencioniranje moraju dati dodatnih 80 povrh 790 milijuna kuna, potom za Domove za starije, pa onda za mjeru roditelj-odgojitelj za koju, unatoč tome što su je stopirali, ne bi bilo dovoljno novaca.... Sve te stavke u proračunu nisu bile navedene u realnom iznosu.

- Priča o uštedama koje nitko nije vidio. Priča kako je uštedio 400 milijuna kuna, a zna se da je proračun Grada, kada se ne gledaju proračunski korisnici, smanjen za 5,8 milijuna kuna. To su nebuloze. Gradonačelnik, nakon 18 godina što je šetao po gradu i četiri godine bio oporbeni zastupnik u Skupštini, sada nakon više od 100 dana na vlasti kada govori o financijama Grada govori kao da je pao s Marsa - poručio je.

'Most je jedina stranka koja je podnijela amandmane na rebalans, što govori da smo jedina prava oporba'

Zastupnik Marko Sladoljev je naglasio kako su jedino oni iz Mosta podnijeli amandmane na prijedlog rebalansa.

- Što govori da je Most trenutno jedina prava oporba gradonačelniku Tomaševiću. Za podnijeti amandman treba stručnosti i vremena, mi smo ih uputili sedam. Moram reći da smo osupnuti činjenicom da nisu prihvatili onaj koji se odnosi na povećanje satnice asistentima u nastavi s 25 na 30 godina, s obzirom na to da je to politika kojom se Tomašević bavio u predizbornoj kampanji - rekao je istaknuvši kako bi to povećanje iziskivalo malo novaca u rebalansu - 1,4 milijuna kuna.

Oni ovaj prijedlog rebalansa, naglasio je, neće podržati.

Herman je istaknuo kako je ovo prva sjednica Skupštine na kojoj Klub HDZ-a i HSLS-a ne ulaže amandmane pa pojasnio i zašto.

- Ulagati amandman na jedan ovakav financijski dokument značilo bi, vrlo jednostavno, slaganje u potpunosti novog dokumenta, što nije naš posao - rekao je pa poručio Tomaševiću da kasni s donošenjem rebalansa tri mjeseca, obzirom da ga je najavio za srpanj.

- Najavljivali ste uštedu od 3,6 milijardi kuna. A ova ušteda koju danas predstavljate od 37,5 milijuna je ravno 99 posto manje od onog što ste najavljivali. Ono što je nama uistinu žao, ne toliko vas koliko onih koji su vam poklonili toliko veliki broj glasova, jer se svakoga dana raskrinkavate u vlastitoj nesposobnosti vođenja nečeg ovako velikog, kao što je Grad Zagreb - poručio je.

A uštede na programima komunalne infrastrukture u vrijeme dok sjeverna Trešnjevka pliva pod vodom, dodao je, suvišno je i komentirati.

'Počnite nekaj raditi osim kaj stalno cvilite'

Na prozivke vladajućih da je HDZ, kao dio tada vladajuće većine, podržao Bandićev proračun za ovu godinu, Herman poručuje da je to točno.

- Ali uz napomenu da je on nerealan, a kako bismo sačuvali Grad od izvanrednih izbora i izazivanja nove zagrebačke krize - rekao je, što je nasmijalo trenutne vladajuće.

- Mi nismo bili odgovorni za izvršenje proračuna, kao što ste vi sada. I Milan Bandić i prošla uprava su iza nas, počnite nekaj raditi, osim kaj stalno cvilite da ne znate kaj bi radili - zagrmio je Herman s govornice.

Nezavisni Renato Petek, zastupnik Kluba SDP-a, istaknuo je kako rebalans konačno prikazuje stvarno stanje financija.

- Do sad smo imali, Filipović nam je znao prigovarati, proračune na koji oporba tada nije željela davati amandmane. Naprosto je bio neoporavljiv i iznuđen na način da su koalicijski partneri postavljali određene uvjete s amandmanima koji su morali biti prihvaćeni i na taj način smo dobili najskuplju žičaru na svijetu i mnoge druge projekte koji će idućih 15 godina opterećivati proračun Grada - istaknuo je.

U trenutnoj situaciji, dodao je, vlast je učinila ono što je mogla.

- A to je da imamo prikaz stvarnog stanja stvari. Očekujem za iduću godinu vidjeti detaljne troškove izvanproračunskih korisnika, svih ustanova, a onda ćemo vidjeti da li postoje još nekakvi troškovi na koje se nije ukazivalo - rekao je istaknuvši kako rebalans otkriva dijagnozu Grada Zagreba

- Živimo u financijski bolesnom gradu, koji više nema rezerve koje je nekad imao i koji je osiromašen - rekao je.

'Kakve je vama ustupke napravio Tomašević kad šutite?'

Filipović je upitao njega kakve je ustupke napravio Tomašević kad ne ide svojim čamcem na poplave, kao što je išao Bandiću, i ne sudjeluje u raspravama o protuzakonitim imenovanjima u Upravnom vijeću DB Srebrnjak.

- Je li vam napravio ustupke kada šutite na imenovanja iza zatvorenih vrata? Kada šutite o aferi javna bilježnica? Odgovorite nam jer vi ste najveći borac za pravdu, a dobro i veslate - poručio mu je.

Tomaševiću je poručio da Gradu ne treba model upravljanja po Georgu Costanza, da pali i gasi svjetlo da se vidi da je netko u zgradi, niti Supermen koji jede pahulje jer su se građani toga nagledali nego gradonačelnik koji će u okviru normalnog radnog vremena raditi na dobrobit sugrađana.

Nezavisna Dina Vasić, zastupnica Kluba SDP-a, istaknula je kako bi voljela vidjeti puno veće uštede, ali da je svjesna u kakvoj se situaciji Grad nalazi.

- Nadam se da će u novom proračunu biti dovoljno mjesta ostavljeno da se gradska imovina konačno stavi u gospodarsku funkciju i da od toga dođu priljevi novca, koji bi uravnotežili taj dio proračuna - rekla je.

'Treba imati razumijevanja za neke stvari obzirom da se rebalans radi na proračun koji je donijela prethodna garnitura'

Slaven Dobrović u ime Kluba Domovinskog pokreta je istaknuo kako treba imati razumijevanja za neke stvari obzirom da se rebalans radi na proračun koji je donijela prethodna garnitura.

- Punu kreaciju ćemo vidjeti u novom proračunu. Krivo mi je i očekivao sam doista da će doći prijedlog mjera o sustavu gospodarenja otpadom. To je komunalni sektor koji je u teškoj krizi i ide u transformaciju, a cijene bi mogle skočiti gore. Mi ćemo iz proračuna ulupati 430 milijuna kuna na neke troškove gospodarenja otpadom, a to je usluga koja se treba naplaćivati iz naplate te usluge. To je abnormalno stanje i mene plaši što u ovom rebalansu ne vidim odmak od kontinuiteta gospodarenja otpadom - rekao je dodavši kako ga žalosti što Tomašević, koji je politiku izgradio na komunalnim pitanjima, nije bio kadar u 120 dana iznjedriti jasan smjer.