HDZ-ovci opleli po Mostu: 'Lažu, manipuliranju i izvrću riječi'

Zastupnici HDZ-a poručili su kako Mostovi zastupnici lažu, manipuliraju i izvlače riječi iz konteksta, odgovarajući tako 'mostovcima' koji su u četvrtak prozvali premijera Andreja Plenkovića da je svojom izjavom u Davosu o Ukrajini omalovažio Domovinski rat govoreći o njemu kao o 'problemu'.

Mostovci su, ranije danas, na početku saborske sjednice pustili dio snimke na kojoj premijer Andrej Plenković na engleskom jeziku u Davosu govori kako smo "mi mala zemlja, imali smo problem prije 30 godina", prozvavši ga zbog kršenja Deklaracije o Domovinskom ratu.

"Veliki stručnjak za vanjsku politiku, koji se razumije u diplomatski govor i engleski jezik, Miro Bulj, našao se pozvanim napasti premijera jer je u jednom malom odgovoru na repliku u jednom kontekstu koji nema nikakve veze s Ukrajinom niti s Hrvatskom spomenuo riječ koja dovodi u pitanje Domovinski rat. Komedija, tragikomedija, licemjerje i bijedno parazitiranje na jednoj riječi izvučenoj iz konteksta", poručio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara na konferenciji za medije u Saboru.

Ista ekipa koja traži izlazak iz koalicije voljnih, koja ne želi pomoć Ukrajini, čijem zastupniku Zvonimiru Troskotu RH plaća Ratnu školu ban Josip Jelačić nalazi za shodno iz konteksta izvući jednu izjavu i iz toga stvarati priču koja ne stoji, dodao je Opara.

Govorimo o ljudima koji nikada o Domovinskom ratu ni na jednoj međunarodnoj platformi dalje od Sutle nisu govorili. "Premijer je i danas na jednom skupu posvećenom Ukrajini istaknuo činjenice, opet na engleskom pa će Bulju biti potreban prijevod, da smo doživjeli Miloševićevu velikosrpsku agresiju", rekao je.

Dodao je i kako je Plenković nedavno na predavanju u Valle d'Aosti vrlo jasno objasnio genezu hrvatske borbe za samostalnost, "što su prenijele sve ozbiljne novine" te da je to "jedina istina, a ne ovo sitničarenje i populizam".

Deur: Bremeniti manipulatori iz Mosta

I Ante Deur je poručio kako "bremeniti manipulatori" iz Mosta konstantno izvrću riječi i iznose neistine. "Domovinski rat je temelj hrvatske države, svi premijerovi istupi su u interesu Domovinskog rata, ova je Vlada na čelu upravo s Plenkovićem donijela zakone o hrvatskim braniteljima, nestalima, civilnim žrtvama i nećemo dopustiti takvim ljudima da izvrću istinu i lažu", rekao je.

Ante Sanader podsjeća kako je Plenković "prvi premijer" koji je imao dva generala u svojoj Vladi kao ministre, što je "pokazatelj što Plenković misli o Domovinskom ratu, kako ga tretira i uvažava".

"Bulj je politički piroman, čovjek koji živi samo od nereda, nema što drugo nego ovakvim lažima i manipulacijama pokušava zavaditi narod", ustvrdio je.

Krunoslav Katičić smatra da su mostovi zastupnici danas trebali problematizirati "licemjerje" SDP-a i stručnjaka koji se predstavljaju kao neovisni, odnosno, naveo je, imenovanje Zlate Đurđević predsjednicom SDP-ova Savjeta za pravosuđe, a bivšeg načelnika OSRH Roberta Hranja na čelu Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost.

Opara o Možemo: Te Antife uvode kulturu otkazivanja

Krstulović Opara se osvrnuo i na izjavu zastupnice Možemo! Sandre Benčić koja je istaknula da se Plenković u Davosu pokazao kao oportunist, da kada treba braniti ustaški pozdrav koristi Domovinski rat, a da ga u međunarodnim okolnostima naziva problemom.

"Ta stručnjakinja za međunarodne jezike, potpisnica Deklaracije o zajedničkom jeziku svih balkanskih naroda, vjerojatno je stručnjakinja i za engleski pa je tako i protumačila taj tekst koji su servirali njezini junior partneri iz Mosta i od toga stvara dramu", rekao je.

Istaknuo je da je premijer vrlo jasno osudio ustaški pozdrav, ali i vrlo jasno kazao da "Bojna Čavoglave" to nije.

"I svi oni koji i dalje žele govoriti o ustašama i partizanima u 2026. su ljudi koji nemaju ideje, argumente i izmišljaju ustaše kako bi sebe učinili smislenima, velikim antifašistima i za to dobivali novce. Te Antife uvode kulturu otkazivanja, uništavanja svakog onog tko misli drugačije od njih. Cijela plejada ljevičarskih, jugoslovenskih, postjugoslovenskih i neojugoslovenskih novinara i samozvanih književnika danima proganjaju ljude koji se usude drugačije misliti", izjavio je.

Na pitanje novinara tko će zamijeniti Andriju Mikulića na poziciji glavnog državnog inspektora, Sanader je rekao kako koalicija provodi konzultacije. "Imamo zamjenika koji to radi, nemamo nikakvih problema, imamo imena i kad se dogovorimo kao vladajuća većina, onda ćemo izaći u javnost", rekao je.