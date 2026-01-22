Obavijesti

News

Komentari 0
SPORNI PRIJEDLOG

Problematični zakon o otocima: HDZ se hvali, a oporba kritizira. Ovo će sada postati 'Igre gladi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Problematični zakon o otocima: HDZ se hvali, a oporba kritizira. Ovo će sada postati 'Igre gladi'
Zagreb: Sabor glasuje o Državnom proračunu za 2026. godinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Program koji ćemo provoditi bit će primjer suradnje središnje vlasti i lokalnih jedinica, kazala je navodeći da je u zdravstvenu zaštitu na otocima u desetak godina uloženo 24 milijuna eura, a tu je i projekt mobilnih ljekarni, hitna helikopterska medicinska služba itd

Admiral

HDZ-ovi saborski zastupnici hvalili su u četvrtak prijedlog novog zakona o otocima, tvrdeći da je 'korak više' za otočane, dok je oporba izrazila bojazan da će ostati 'mrtvo slovo na papiru' te istaknula kako je ključna njegova provedba.

Oporba, uz to, upozorava da u novom zakonu nema minimalnih standarda zdravstvene zaštite za otočane.

U pogledu zdravstvene zaštite, zakon ne propisuje ni jednu obvezu države, odgovornost se ponovno prebacuje na lokalne zajednice, „na igre gladi“, odnosno tko će kome ukrasti liječnika, ocijenila je u saborskoj raspravi o zakonu Ivana Kekin (Možemo).

Problemi otoka u zdravstvu ne mogu se riješiti bez koordinacije više ministarstava, a zakon odgovornost prebacuje na lokalnu i regionalnu razinu, kaže i Boris Piližota (SDP).

Takvo mišljenje ne dijeli ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš Žigman koja tumači da je propisima države i minimalnim zdravstvenim standardima zdravstvena zaštita zajamčena za sve građane.

NE ŽELE PREGOVORE U PAKETU Ljevica nakon pregovora oko ustavnih sudaca: 'Pokušat ćemo doći do konsenzusa oko imena'
Ljevica nakon pregovora oko ustavnih sudaca: 'Pokušat ćemo doći do konsenzusa oko imena'

Najavila je pokretanje programa za dodjelu sredstava općinama i gradovima za unaprjeđenje mreže javne zdravstvene službe na otocima kroz strukturna ulaganja, povećanje materijalnih prava za medicinsko osoblje i kroz najam stanova za liječnike.

Program koji ćemo provoditi bit će primjer suradnje središnje vlasti i lokalnih jedinica, kazala je navodeći da je u zdravstvenu zaštitu na otocima u desetak godina uloženo 24 milijuna eura, a tu je i projekt mobilnih ljekarni, hitna helikopterska medicinska služba itd.

Da je državi stalo do otoka i otočana, potkrijepila je i podatkom da je u otoke od 2016. do 2025. uloženo više od četiri milijarde eura, a 92 posto su bespovratna sredstva.

Hrvatskoj je omogućeno i 150 milijuna eura za Integrirani teritorijalni program za otoke koji se provodi, naglasila je.

U kojoj je fazi, odnosno koliko je programa ugovoreno, hoćemo li do 2027. ostvariti sva ulaganja, zanimalo je Josipa Borića (HDZ).

ŠPIJUNIRALI MU MOBITEL Zekanović o drami u Saboru: Žalim zbog rječnika kojeg sam koristio, ali to je nedopustivo
Zekanović o drami u Saboru: Žalim zbog rječnika kojeg sam koristio, ali to je nedopustivo

Od 150 milijuna eura, 90 posto sredstva je već dodijeljeno, sklopili smo 29 ugovora i nema razloga sumnjati da će sredstva biti iskorištena, odgovorila je ministrica.

Dubravka Novak (Možemo) pitala je kako novi zakon unaprjeđuje život djece na otocima, odnosno kako im jamči pravo na jednaku šansu kakvu imaju djeca na kopnu.

Ulaganja u infrastrukturu preduvjet su za jednake mogućnosti, kaže ministrica i dodaje kako je resorno ministarstvo osiguralo značajna sredstva za izgradnju i opremanje osnovnih škola i vrtića na otocima.

Miro Bulj (Most) izražava bojazan da će novi zakon, kao i sadašnji, ostati mrtvo slovo na papiru, poziva da se poradi na provedbi zakona i otočanima osigura kvalitetan život.

VLAKOVI PUŽU Zastupnici digli glas zbog sporih vlakova, Bulj: 'Brže je magare sa samarom nego vlak Split-...'
Zastupnici digli glas zbog sporih vlakova, Bulj: 'Brže je magare sa samarom nego vlak Split-...'

Dalibor Paus (IDS) pozdravlja najavu da će se nastaviti povlašteni javni pomorski prijevoz, te pritom tvrdi da dva naseljena otoka, Unije i Susak, nemaju redovnu trajektnu liniju.

Tko će odgovoran ako se nešto, što je u zakonu propisano, ne provede, što ako za četiri godine ne bude trajektne povezanosti ova dva otoka s kopnom, tko odgovara, pitao je zastupnik?

Ministrica Mikuš Žigman ističe postoji dnevna brodska linija između Malog Lošinja i Suska, koja povezuje i Unije. Ne možemo reći da prometna povezanost nije osigurana, kazala je i naglasila kako Ministarstvo mora godišnje izdvaja nešto manje od sto milijuna eura radi osiguranja pomorskog i cestovnog javnog prijevoza za otočane.

I Borić kaže da su dva spomenuta otoka već desetljećima povezani, imaju brzu brodsku liniju koja ih povezuje sa Rijekom i Lošinjem."Da, povezani su sa Lošinjem, ali za biciklu i karijolu, za prijevoz auta, kamiona, tereta, prijevoz ne postoji", ustrajao je Paus.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Počeo sastanak Zelenskog i Trumpa u švicarskom Davosu
PRATITE NA 24SATA

Počeo sastanak Zelenskog i Trumpa u švicarskom Davosu

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
KRAJ ERE

Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Sporazum je ograničio Sjedinjene Američke Države i Rusiju na po 1550 raspoređenih strateških bojevih glava svaka
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026