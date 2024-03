HDZ-ovci poslali poruku Grbinu: 'Nećeš biti premijer, u ovom svemiru ta varijanta ne postoji'

Osjeća se energija, osjeća se pozitivna svijest, idemo zajedno do pobjede, poručio je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na velikom skupu HDZ-a u Zagrebu, na kojem su organizacije gradskih četvrti HDZ-a Črnomerec, Donji Grad, Gornji Grad-Medvešćak, Maksimir i Podsljeme slavile 34. obljetnicu osnutka..

- Pokazujemo svima da je HDZ urbana, obrazovna stranka. Stranka koja vodi Hrvatsku naprijed. Idemo na ove izbore na temelju brojnih postignuća. Sve naše odluke, politike koje smo provodili bile su utkane u ono što smo definirali 90-ih godina - rekao je Plenković koji je potom nabrajao svoja postignuća.

Pokretanje videa... 00:45 Tito i jovaka okrenutih leđa i gužva ispred HDZ-a | Video: 24sata/Video

- Kada idemo u izbornu utakmicu nije dovoljno samo hrabriti svoj tim, svoje suradnike, svoje prijatelje, važno je procijeniti s kime mi to vodimo političku utakmicu na hrvatskoj političkoj sceni - kaže Plenković i dodaje da se iz političke retorike oporbe može vidjeti kako su HDZ-ovci 'korumpirani izdajnici'.

- Meni vi ne djelujete kao korumpirani izdajnici. Djelujete mi kao domoljubi, kao ozbiljni, odvažni, pošteni ljudi. Oni to govore iz vrlo jednostavnog razloga. Zamislimo da smo mi lopovi i da protiv sebe imamo vladu koja je ostvarila sve ekonomske, socijalne i međunarodne rezultate, ako znaju da imaju vladu koja je u svom mandatu spojila hrvatski teritorij s Pelješkim mostom, koja je probila cijev tunela Učka, koja je izgradila koridor 5C, koja će do kraja ljeta dovršiti autocestu do Siska... - poručio je Plenković okupljenim HDZ-ovcima.

Rekao je i kako oporba nema druge retorike.

- Svako jutro kad se rano budimo, svako jutro kada dođemo na posao i svaki dan s ljubavlju živimo i radimo za Hrvatsku - zaključio je Plenković.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na 'političke protivnike'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Formirali su kobasičastu koaliciju s 11 političkih opcija. Peđa Grbin, to je Grbinova koalicija, daje priliku za političko preživljavanje sumnjivim likovima kao što je Krešo Beljak, Dalija Orešković, Katarina Pović, isti ljudi ne postoje bez ove koalicije i profitirat će od SDP-a. Zamislite kakvi su njihovi odnosi između sebe. U Splitu SDP govori o Puljku kao nekom tko diktatorski vlada, Dalija Orešković optužuje bračni par Puljak za pogodovanje, Fokus se zalaže za privatnu inicijativu, a Katarina Peović za ukidanje privatnog vlasništva. Beljak vrijeđa Zurovca, a Zurovec Beljaka, HSS se raspada i ostaje stranka Kreše Beljaka, to su ljudi koji bi trebali biti alternativa. Zamisliti u kakve bi ruke došla Hrvatska u vremenima velikih svjetskih ugroza - kazao je Jandroković koji je svoj govor završio s riječima 'u boj u boj za narod svoj'.

Potpredsjednik Vlade te ministar Tomo Medved pozvao je okupljene da daju doprinos u nadolazećim izborima.

- Predvođeni Andrejom Plenkovićem ostvarili smo sve strateške ciljeve. Pozicionirani smo kao stranka tamo gdje je smjer dao Franjo Tuđman, a taj smjer čvrsto drži Andrej Plenković. Svjedočili smo danas predivnoj vijesti o statusu BiH. Nismo zaboravili Hrvate u Bosni i Hercegovini. U zajedništvu ćemo pobijediti i na parlamentarnim i na EU izborima, ali i na izborima za predsjednika. Nek nam živi HDZ - rekao je Medved.

Da su birači ti koji objektivno gledaju na postignuća smatra ministar Davor Božinović.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Pred nama je zajednička misija. Idemo u još jednu pobjedu za sigurnost i stabilnost Hrvatske. Želim svojoj unuci osigurati da žive u svojoj domovini još kvalitetnije. Želim im očuvati privilegiju da se bezbrižno igraju. Da budu sigurniji, sigurniji nego njihovi vršnjaci diljem svijeta - rekao je.

Okupljenima se obratio i saborski zastupnik Mario Kapulica koji je poslao poruku predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu.

- Nećeš biti premijer. U ovom svemiru ta varijanta ne postoji. Nit će tvoji trabanti sjediti i upravljati sudbinom hrvatskog naroda i hrvatske države. HDZ je jedina politička stranka koja se ne bori za opstanak. Svi se bore za goli opstanak - poručio je Kapulica dodajući kako im je cilj boljitak života svih hrvatskih građana.

Domaćin i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je kako neće stati na pobjedi na parlamentarnim izborima.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Kad dobijemo izbore nećemo stati, planiramo osvojiti povjerenje u Zagrebu. Hrvatska zaslužuje premijera koji ima međunarodni ugled. Aktivirajmo se sada više nego do sada. Ovi su izbori jako važni, uvjeren sam da ćemo uvjerljivo pobijediti - rekao je.