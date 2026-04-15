Obavijesti

Komentari 1
O SMANJENJU POREZA

HDZ-ovi poduzetnici odbacuju SDP-ov prijedlog: ‘To nije reforma, nego populizam'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izborna konvencija SDP-a Grada Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nacionalna zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a poručila je u srijedu da SDP-ov prijedlog smanjenja poreza na dobit onima koji povećavaju plaće radnika zvuči privlačno, ali u praksi promašuje bit jer je taj porez jedan od ključnih izvora državnog proračuna

"Prijedlog SDP-a i Siniše Hajdaša Dončića nije reforma - to je populizam”, objavila je na Facebooku zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a, reagirajući na poruke SDP-a. Upozorili su da smanjivati taj prihod bez jasnog i održivog modela znači dugoročno ugroziti stabilnost sustava. SDP su prozvali da je u vrijeme svoje vlasti takvim "nepromišljenim" potezima doveo kreditni rejting Hrvatske u “smeće”, dok danas Hrvatska ima investicijski kreditni rejting razine A.

Poduzetnici koji ostvaruju dobit već danas isplaćuju uredne i konkurentne plaće, a ključni izazov su mali poduzetnici i obrtnici u niskoprofitnim djelatnostima koji nemaju veliku dobit i rade pod pritiskom troškova (energenti, nameti, inflacija).

Zato su, dodaju u HDZ-u, ključne mjere koje provodi Vlada - od subvencioniranja cijena energenata i smanjenja parafiskalnih nameta do političke i gospodarske stabilnosti.

Mostovci suzdržani: 'Sumnjamo da nekretninski lobi povezan sa SDP-om stoji iza ovog Zakona'

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborski zastupnik te stranke SDP-a Boris Lalovac razgovarali su u srijedu s glavnim tajnikom Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj Tomislavom Šlatom te su poručili kako pitanje plaća ostaje ključno društveno i ekonomsko pitanje.

Naglašeno je kako SDP podržava mjere koje doprinose gospodarskom razvoju i boljem poslovnom okruženju za strane ulagače u Hrvatskoj, ali uz jasan uvjet – da se njihov učinak izravno osjeti i na rastu plaća i poboljšanju životnog standarda hrvatskih radnika, priopćili su iz SDP-a, nakon sastanka održanog u stranačkoj središnjici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026