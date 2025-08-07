HDZ: Ponudili smo suradnju Rinčić, odbila nas je. Radit ćemo u interesu Riječana

Predsjednik riječkog HDZ-a, Josip Ostrogović, oglasio se priopćenjem za javnost nakon što je konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke te izabran Robert Kurelić za predsjednika uz novi presudni glas vijećnika s Nezavisne liste Marka Filipovića.

Priopćenje HDZ-a prenosimo u cijelosti:

HDZ je jedina politička snaga u Rijeci koja nudi stabilnost, projekte i konkretna rješenja. Ponudili smo ruku suradnje gradonačelnici bez ultimatuma, bez podjela, uz jasnu potporu Vlade RH za razvoj grada. Ona je tu ruku odbila i odlučila se za formiranje koalicije s cjelovitom listom vijećnika Marka Filipovića. To je njezino pravo, ali to nije put prema ozbiljnom upravljanju gradom. To je politički eksperiment koji ćemo pratiti s punom odgovornošću i spremnošću zaštititi interese građana. HDZ ostaje na kursu jasnog, odgovornog i čvrstog političkog djelovanja. Ne tražimo funkcije, tražimo rezultate. Ne podilazimo nikome, ali nudimo suradnju svima koji žele graditi, a ne improvizirati. Nećemo šutjeti kada se Rijeka pretvara u poligon za osobne kalkulacije i kratkoročne dogovore. Ovdje smo da čuvamo ozbiljnost politike i to ćemo činiti bez obzira na to jesmo li u većini ili u oporbi. HDZ nije podržao prijedlog gradonačelnice za predsjednika Gradskog vijeća. Građani Rijeke jasno su izabrali promjene. Predizborna kampanja gradonačelnice Rinčić temeljila se upravo na tim promjenama. Ipak, sada gradonačelnica Rinčić ulazi u koaliciju s Listom Marka Filipovića, neodvojivim dijelom političke opcije koja je Grad Rijeku vodila u stagnaciju i kolaps, a čiji je kraj destruktivne desetljetne vladavine bio glavna poruka nedavnih izbora, demokratska poruka nužnosti završetka jedne ere u povijesti Rijeke. Pod krinkom "projektne suradnje", danas smo svjedočili formiranju neprincipijelne koalicije koja je u svojoj biti duboko suprotna iskazanoj volji građana. Gradsko vijeće ne može biti alat za trgovinu podrškama, već institucija koja treba imati čvrstu i vjerodostojnu većinu s jasno definiranim ciljevima i odgovornostima. Nećemo glumiti podršku tamo gdje će cijena ove koalicije i slabosti aktualne vlasti Riječankama i Riječanima vjerojatno tek postati jasna. HDZ će nastaviti djelovati aktivno i afirmativno u interesu građana i Grada Rijeke.

Josip Ostrogović u ime zastupnika HDZ-a Gradskog vijeća Grada Rijeke i Gradskog odbora HDZ-a Rijeka