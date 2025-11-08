Obavijesti

HDZ poručio Hajdaš Dončiću: ‘Ispričaj se zbog riječi Sandre Benčić, uvrijedila je branitelje'

Piše HINA,
Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

HDZ proziva SDP i Možemo, tvrdeći da Sandra Benčić vrijeđa Domovinski rat, a Siniša Hajdaš Dončić krši Ustav.

HDZ je pozvao u subotu predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića da počne poštivati Ustav te da se u ime svojih koalicijskih partnera iz platforme Možemo ispriča za "uvrede koje je Sandra Benčić izrekla na račun hrvatskih branitelja i Domovinskog rata".

U objavi na Facebooku ističu da je, prema Ustavu, moderna hrvatska država nastala "na pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu".

HDZ od Hajdaša Dončića također traži da se ispriča za, kako su naveli "protuustavne izjave" kojima se "ljevica divi totalitarnom jugokomunističkom režimu", te podsjećaju da se suvremena Hrvatska temelji na "odmicanju od komunističkog sustava".

"Upravo je Hajdaš taj koji zbog svoga neototalitarnog uma ne želi da zakon bude jednak za sve građane", stoji u objavi. Prozivaju ga da želi onemogućiti da se, bez obzira na sumnje u kriminal, istražuje bilo koga s ljevice, a istodobno "po staroj partijskoj maniri" svakog neistomišljenika unaprijed proglasi krivim.

"Dok Hajdaš i ljevica šire histeriju, dijele hrvatsko društvo i vrijeđaju domoljubne osjećaje hrvatskih ljudi, HDZ će nastaviti pozivati na smirivanje tenzija i uključivost te na očuvanje demokratskih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata i hrvatskih branitelja - temelja moderne hrvatske države", poručuju iz HDZ-a.

