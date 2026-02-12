Obavijesti

'TRAŽE NOVOG LIDERA'

HDZ poručio Hajdašu Dončiću da ih ne upliće u sukobe na ljevici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dolazak na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Iz HDZ-a poručuju da ih ne treba uplitati u 'previranja na ljevici', odbacuju optužbe o kontroli medija i tvrde da ih ne brine tko će biti novi lider oporbe

Admiral

Iz HDZ-a su u četvrtak poručili da ih predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ne bi trebao "petljati u sukobe na ljevici, previranja u SDP-u i vlastite strahove", ustvrdivši da mu nisu krivi što, kako navode, novinari i analitičari lijeve orijentacije već tjednima traže "novog lidera".

"Otprije su ispisali stotine članaka da je Tomislav Tomašević bolji 'premijerski kandidat' od Hajdaša Dončića, a sada su kao još jednu pljusku aktualnog predsjednika SDP-a u igru ​​ubacili i Zorana Milanovića", objavili su iz HDZ-a na svom facebook profilu.

HDZ je odbacio tvrdnje da kontrolira tjednik Nacional te da je naručio članak o tome da će Milanović "uzeti glasove HDZ-u na centru i desnici", "preoteti Andreju Plenkoviću mandat" i "dovesti SDP i Možemo na vlast", ocijenivši takve navode znakom "očaja i panike".

"Što se nas tiče, svejedno je hoće li za ‘lidera ljevice’ proglasiti Hajdaša ili Tomaševića, Milanovića ili Benčić. Znamo s kim imamo posla“, poručili su iz HDZ-a, dodavši da su na parlamentarnim izborima pobijedili ljevicu tri puta zaredom te da očekuju pobjedu i 2028. godine.

Reakcija HDZ-a uslijedila je nakon što je SDP u srijedu, također u objavi na Facebooku, optužio HDZ za "prljavu ofenzivu laži i podmetanja", ustvrdivši da se vladajući "opravdano prepao" nakon uspješne SDP-ove konvencije i poruka da SDP i Možemo! na izbore idu zajedno.

OSTALO

