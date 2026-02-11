'Svi kandidati neka idu na tajno glasanje u Sabor. To je naš jasan i principijelan stav...'

Nećemo razgovarati s onima koji krše Ustav. Naš prijedlog je vrlo jednostavan. Budući da HDZ kontrolira odbore, od pravosuđa do odbora za Ustav, predlažemo da svi kandidati za ustavne suce idu na plenarnu sjednicu na tajno glasanje. Ishod je sad u njihovim rukama. Naš stav je tu jasan i principijelan. Rekao je to predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u velikom intervjuu za tjednik Express, koji će se u petak naći na kioscima.

- HDZ ne može s nama razgovarati o poštovanju Ustava, a istodobno raditi upravo suprotno. Umjesto da poštuju institucije, oni ih omalovažavaju. Vrhovni sud mogu sami riješiti, a odlučuju ne birati ga. Zbog toga SDP sad inzistira na tajnom glasanju. Mi ćemo pritom glasati za ljude koji će poštovati Ustav, neovisno o njihovim uvjerenjima ili svjetonazoru. Za ustavne suce želimo ljude kojima je u dosadašnjem radu Ustav bio na prvome mjestu. Možda zvuči utopistički, ali takvih ljudi u Hrvatskoj ima - rekao je Hajdaš Dončić, koji je stava kako je ovdje odgovornost upravo na HDZ-u.

Lijeva oporba prekinula je dogovore s HDZ-om oko izbora ustavnih sudaca nakon što je Vlada preuzela organizaciju dočeka rukometaša u Zagrebu, a stava su da nema smisla dogovarati se s nekim tko krši Ustav. Iz HDZ-a za sada nema komentara o stavu koji je stigao s ljevice. Problemi su počeli i prije samog dočeka rukometaša. HDZ je uvjetovao izbor tri ustavna suca po modelu "dva za jedan" s izborom predsjednika Vrhovnog suda, na što lijeva oporba nije pristala.

Ne izaberu li zastupnici na plenumu tri ustavna suca, Ustavni sud od sredine travnja funkcionirat će u "krnjem" sastavu od desetero sudaca, no to ne bi trebalo značajnije utjecati na donošenje odluka na općoj sjednici zato što se one donose sa sedam sudačkih glasova. Podsjetimo, u travnju istječe šestomjesečno produljenje mandata trojici sudaca kojima je u listopadu istekao osmogodišnji mandat. Riječ je o Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selancu. Na javni poziv raspisan lani u rujnu za upražnjena mjesta na Ustavnom suda pristiglo je 13 kandidatura.

Saslušanje kandidata pred saborskim Odborom za Ustav odrađeno je sredinom studenoga prošle godine, no nakon problema s uvjetom koji je iznio HDZ-a, a kasnije i spomenutim Vladinim preuzimanjem organizacije dočeka rukometaša, proces izbora ustavnih sudaca doveden je u pat poziciju. Da bi kandidat bio izabran, potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas zastupnika. Dođe li do izbora, postupak se provodi tajnim glasovanjem. 