HDZ proziva Zagreb zbog garaže u KB Sveti Duh: 'Pretvorena je u skladište luksuznih automobila'

Zagrebački HDZ prozvao je u petak vlasti Grada Zagreba i Zagrebački holding zbog načina na koji upravljaju javnom bolničkom garažom Kliničke bolnice (KB) Sveti Duh, tvrdeći da je pretvorena u skladište luksuznih automobila umjesto da služi pacijentima.

"Dok zdravstveno ugroženi građani dolaze na preglede, često u pratnji članova obitelji, a liječnici i medicinsko osoblje na posao, pronalazak parkirnog mjesta predstavlja poseban stres. Istovremeno, u istoj garaži stoje vozila vrijedna stotine tisuća eura - danima, tjednima, mjesecima, pa i dulje. Među njima su i rijetki kolekcionarski primjerci poput: Buick Electra 225, MGB GT, Jaguar XJS V12, Mercedes-Benz 220 SEb", navodi zagrebački HDZ u priopćenju.

Kažu da je to primjer kako neodgovorno upravljanje javnim resursima Grada izravno pogađa građane, i to najranjivije skupine - bolesnike.

"Možemo!, SDP i Zagrebački holding dopustili su apsurdnu situaciju: javna bolnička garaža KB Sveti Duh pretvorena je u svojevrsno skladište luksuznih automobila", poručuju iz zagrebačkog HDZ-a.

Pitaju i kako je moguće da mjesečna karta od oko 40 eura omogućuje dugotrajno parkiranje vozila vrijednih pola milijuna eura i više, dok građani istovremeno čekaju u kolonama ispred natpisa “zauzeto".

Zagrebački HDZ zahtijeva od Grada da odmah ukine ili strogo ograniči mjesečne i tjedne karte u bolničkim garažama, uvede vremensko ograničenje parkiranja (npr. 2 do 3 sata), osigura apsolutni prioritet pacijentima, njihovoj pratnji i zaposlenicima bolnice te revidira postojeće ugovore i raskine ih gdje postoji očita zlouporaba.

"Javne garaže uz bolnice moraju služiti bolesnima, a ne luksuzu", istaknuo je u priopćenju predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.

Iz Grada Zagreba zasad, na upit Hine, nisu odgovorili na tvrdnje iz zagrebačkog HDZ-a.