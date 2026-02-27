Tko je Ivan Rajković: Jedan od vodećih ljudi Medikola još 2011. govorio o svom 'zaštitniku'

Aktualne političke rasprave o financiranju PET/CT dijagnostike ponovno su u fokus stavile privatnu zdravstvenu tvrtku Medikol i njezine vlasnike, bračni par Rajković, koji su godinama povezani s pružanjem PET/CT usluga u okviru javnog zdravstvenog sustava. Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo o zastupnica Ivana Kekin (Možemo!) ustvrdila je da je model ugovaranja PET/CT usluga s Medikolom „najveća pljačka u hrvatskom zdravstvu“. Prema njezinim navodima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je od 2009. godine do danas toj privatnoj tvrtki isplatio više od 200 milijuna eura. Traži odgovor tko je imao koristi od postojećeg modela ugovaranja usluga.

- Pravo pitanje premijeru Plenkoviću jest čime ga bračni par Rajković drži u šaci - upitala je Kekin.

Iz Medikola odbacuju tvrdnje o financijskoj štetnosti ugovora već tvrde da država poslujući s nama štedi i da je poslovanje s njima racionalno rješenje. Svi ugovori s HZZO-om, navode, sklopljeni su u skladu s važećim propisima te da se suradnja s privatnim sektorom pokazala financijski povoljnijom za državu u odnosu na samostalnu nabavu i održavanje PET/CT uređaja u javnom sustavu.

Bračni par Rajković vlasnici su Medikola. Prema javno dostupnim podacima, Ivan Rajković je poduzetnik, dok je njegova supruga Ivanka Trstenjak-Rajković liječnica. Poliklinika Medikol privatna je zdravstvena ustanova, osnovana 1994. godine. Osim sjedišta u Zagrebu, imaju podružnice Splitu, Rijeci, Čakovcu i Osijeku. Iza Medikola je predstečajna nagodba, uspješno okončana krajem 2016. godine. Poliklinika se našla u problemima nakon izbijanja afere 2011. zbog spornih ugovora s HZZO-om oko PET/CT uređaja. Prema ranijim izvještajima sve do 2009. Medikol je bila jedina zdravstvena ustanova u Hrvatskoj koja je obavljala skupe PET/CT pretrage i to na trošak HZZO-a odnosno građana, a kasnije su postupno nabavljani PET/CT uređaji u javnim bolnicama. Zahvaljujući toj monopolističkoj poziciji došla je do vrijednih ugovora, što je diglo prašinu u javnosti, no čitava je afera završila bez sudskog epiloga. Vlasnik poliklinike Rajković u intervjuu na Novu TV iz 2011. godine tvrdio je da je posao transparentno dobio na javnom natječaju, što su mogli učiniti i ostali uz opasku kako nema monopol. Postavilo se i pitanje tko mu je bio politički zaštitnik da dobije taj posao.

- Dragi Bog - odgovorio je tada Rajković tvrdeći "apsolutno nije imao političku zaštitu" nego da su imali samo viziju.

Na pitanje je li operativa za dobivanje poslova možda bio bivši rizničar HDZ-a Barišić.

- Barišić, Michael Jordan, Jennifer Lopez. Tko još? Vi? Pa o čemu pričate? Ja tog čovjeka ne poznajem. Niti čuo niti vidio - odgovorio je.

Rajković je u tom intervjuu optužio Andriju Hebranga da mu je smjestio aferu Medikol te da mu nije dao dozvolu za rad. Rajković je rekao kako on smeta Hebrangu te da je HDZ-ovac 'jedan mrzovoljan čovjek koji ne govori istinu'. Koju godinu kasnije bivši ministar zdravstva Milan Kujundžić, nekoliko mjeseci prije smjene najavio da će pokrenuti nabavu PET/CT uređaja kako bi "nestao monopol privatnika koji je zarađivao 40 milijuna kuna godišnje". U medijima se pisalo bespravnoj gradnji obitelji Rajković na otoku Čiovo, a kuća je srušena. Jutarnji list je nedavno objavio da privatna poliklinika Medikol već četiri godine nelegalno koristi 400 četvornih metara prostora u KBC-u Rijeka u kojem je smješten PET/CT uređaj u vlasništvu te poliklinike. Državna bolnica plaćala je Medikolu sve troškove režija.