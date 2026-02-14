Obavijesti

VIDEO Anušiću predstavili Leoparde u Njemačkoj

Piše Filip Sulimanec,
Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8, riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, objavio je ministar Anušić

Ministar obrane Ivan Anušić posjetio je tvrtku KNDS u Münchenu gdje je sudjelovao u predstavljanju sposobnosti i tehničkih specifikacija tenkova Leopard 2A8 koje je Hrvatska nabavila.

 - U Münchenu sam posjetio tvrtku KNDS, gdje su mi predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada Republike Hrvatske u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage Republike Hrvatske - poručio je ministar pa dodao kada i koliko će željeznih zvjerki stići u Hrvatsku.

 - Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8, riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti Hrvatske. Prvi Leopardi 2 A8 u Hrvatsku će stići 2028. godine, dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika. Leoparde 2A8 nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom - zaključio je ministar.

Leopardi i pomoć Ukrajini

Velika modernizacija vojske nije zaobišla ni tenkove. Udarna igla HV-a su stari jugoslavenski M84 koje je SFRJ proizvodila 80-ih na osnovi sovjetskog T-72. Svojedobno je postojao projekt domaćeg tenka M-95 Degman koji je se bazirao na nikada proizvedenom jugoslavenskom tenku M-91 Vihor iz 1991. Ukupna vrijednost nabave 44 glavna borbena tenka Leopard 2A8, s dodatnim ugovorima za simulatore i produžena jamstva, iznosi 1.5 milijardi eura. 

U sklopu dogovora, Njemačka je kupila 30 tenkova M-84 i 30 oklopnih vozila M-80. Berlin je tu mehanizaciju donirao Ukrajini. 

