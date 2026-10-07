HDZ prozvao Tomaševića zbog smrada u Zagrebu: 'Već dva dana nemate odgovor...'

Predsjednik zagrebačke Gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je u srijedu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog, kako je rekao, izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. "Gradska uprava već drugi dan nema odgovora. Kažu: nemamo saznanja, pričekajte, istražujemo", naveo je Matijević u priopćenju.

Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je naglasio da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom nadležnošću, gradonačelnik trebao znati odakle dolazi smrad.

Podsjetio je da je Tomašević prije dolaska na vlast prosvjedovao zbog neugodnih mirisa s Jakuševca i obećavao da će većinu problema riješiti u nekoliko mjeseci i uz malo novca.

"Danas je u drugom mandatu. Više ne stoji pred Gradskom skupštinom s obećanjima. Sjedi u gradskoj upravi koja već dva dana traži odgovor na pitanje odakle dolazi nesnosan smrad koji se širi gradom", poručio je Matijević.

Upitao je i gdje je odlučnost kojom je Tomašević, kako tvrdi, tražio odgovornost dok je bio u oporbi.

"U drugom ste mandatu, nemate ni saznanja, a kamoli rješenja koja ste obećavali", zaključio je Matijević.

Neugodan miris jučer se širio u više dijelova Zagreba, najviše na području istočnog i središnjeg dijela grada, među ostalim u Dubravi, Maksimiru, Peščenici, Volovčici, Žitnjaku, Sesvetama i oko Kvaternikova trga. Dojave su također stizale i iz zapadnog i južnog dijela grada, uključujući Trešnjevku i Novi Zagreb. Građani su ga opisivali kao miris gnoja, bitumena, pokvarenih jaja, smeća i izmeta.