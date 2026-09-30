HDZ: SDP ponovno potvrđuje da ne želi izbor ustavnih sudaca

Saborski zastupnici HDZ-a ocijenili su u srijedu kako najveća oporbena stranka ponovno potvrđuje da ne želi da se izaberu suci Ustavnog suda, uzvraćajući time na najave SDP-a o kandidatima za ustavne suce koje će podržati te poruku da s HDZ-om više neće voditi razgovore iza zatvorenih vrata.

„Nakon konferencije za novinare Saše Đujića i Tončija Restovića postavio sam si pitanje rade li o glavi predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću, koji je još u travnju izjavio 'da bi ga bilo sram da javno licitira imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud jer smatram da takvo izlaganje u javnoj areni može ugroziti njihove šanse u postupku izbora i da ih se na taj način želi eliminirati'. Naglasio je da se o imenima ne govori javno u fazi pregovora te da takvu praksu ne koristi niti će je koristiti”, komentirao je Ivan Malenica SDP-ovo iznošenje imena kandidata koje će podržati za nove suce Ustavnog suda.

Đujić i Restović najavili su da će SDP podržati Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković i nikoga više, ali da žele na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav otvoreno i argumentirano razgovarati o svim kandidatima.

Kazao je da je SDP danas izašao s imenima kandidata, dok je HDZ očekivao analizu svakog kandidata kako su iz SDP-a ranije najavili.

„SDP i dalje pokazuje nedosljednost, što je na tragu onoga što cijelo vrijeme govorimo – da SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda”, poručio je, dodavši da su ih unazad nekoliko mjeseci kontinuirano pozivali na pregovore i razgovore o kandidatima za Ustavni sud. SDP-ovci, navodi, očekuju javnu raspravu na sjednici Odbora, međutim, prema parlamentarnoj praksi od konstituiranja Hrvatskog sabora do danas uvijek se izbor ustavnih sudaca pregovarao parlamentarne većine i opozicije, no SDP je sada zauzeo drugačiji stav.

„Mi i dalje pozivamo SDP i Možemo! na razgovore o kandidatima i da se usuglasimo oko kandidata, a HDZ će u narednim danima s koalicijskim partnerima raspraviti što dalje učiniti i kako se postaviti prije sjednice Odbora”, najavio je.

Malenica je ponovio kako im je interes izabrati suce kako bi Ustavni sud radio u punom sastavu te najavio da će sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojemu je na čelu sazvati ili do kraja tjedna ili u tjednu kada Sabor nastavi s radom nakon jednotjedne stanke za stranački rad na terenu. „Ne znamo je li ovo SDP-ov ultimatum, no, pregovori služe da vidimo jesu li spremni razgovarati oko tri imena tako da očekujem od SDP-a i Možemo! da sjednemo i razgovaramo o tome”, poručio je oporbenjacima.

Mažar: SDP vukao za nos hrvatsku javnost godinu dana

Nikola Mažar je istaknuo da je SDP vukao za nos cjelokupnu hrvatsku javnost praktički godinu dana i potvrdio da im nije stalo da se Ustavni sud popuni. To govorim, pojašnjava, zato što su dali dva imena za koje su rekli da imaju njihovu potporu, i to bez Možemo!, dok ostali nemaju SDP-ovu potporu, a biraju se tri suca.

„Predlažu dva od tri i to im sada nije ultimatum, i to im nije ono što su prigovarali HDZ-u kada je predložio tri kandidata koja su u razgovorima dogovorili Malenica i Đujić”, ustvrdio je. Vidimo, napominje, i raskorak unutar SDP-a u kojemu Restović govori da je Andrej Plenković kontaminirao ranije pregovore, a postoje medijske snimke u kojima Đujić govori da je s Malenicom došao do četiri imena. Imamo, dodaje, i raskorak unutar oporbe jer više nisu zajedno u dogovoru s drugima iz oporbe nego sami nastupaju.

I Krunoslav Katičić je zapitao gdje je SDP-ov 'senior- partner' u današnjoj objavi iz SDP-a, misleći pritom na Možemo!. Također je pozvao na praksu koju Hrvatski sabor baštini već 35 godina, da se o tako važnim funkcijama dogovaraju čimbenici koji to mogu i realizirati.

„Za izbor ustavnog suca potreban je 101 glas i mislim da je logično i zdravorazumski da se o tome razgovara i pregovara s oporbom i na taj način postigne konsenzus oko kandidata”, poručio je.