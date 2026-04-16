Obavijesti

News

Komentari 1
KOMUNALNA TVRTKA VARKOM

HDZ: Spriječili smo poskupljenje vode u Varaždinskoj županiji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HDZ: Spriječili smo poskupljenje vode u Varaždinskoj županiji
Ljubeščica: Irena Hrstić nazočila polaganju kamena temeljca za izgradnju novog Doma zdravlja i ljekarne | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

HDZ-ovi gradonačelnici i načelnici iz Varaždinske županije rekli su u četvrtak da je na Skupštini komunalne tvrtke Varkom zaustavljeno poskupljenje vode, koje je predviđalo povećanje fiksnog dijela cijene za čak 83 posto i varijabilnog za 20 do 30 posto

HDZ-ovi čelnici održali su konferenciju za novinare nakon što prije dva dana nije prihvaćen prijedlog o povećanju cijene vodnih usluga, za koji tvrde da bi imao značajan financijski utjecaj na građane i gospodarstvo. Politički tajnik HDZ-a Varaždinske županije i načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić rekao je kako su se odlučili obratiti javnosti zbog netočnih interpretacija događaja.

„Nismo planirali izlaziti u javnost nakon skupštine, ali nakon što smo čuli kako se ponovno pokušava sve svesti na politiku i nekakvu sabotažu, smatrali smo svojom obvezom objasniti što se doista dogodilo. Ovdje nije riječ o političkoj priči, nego o odgovornosti prema građanima”, naglasio je Horvatić.

Istaknuo je kako povećanje cijene vode nije zakonska obveza te upozorio na razmjere predloženog rasta. Fiksni dio trebao se povećati za čak 83 posto, a varijabilni dio između 20 i 30 posto.

"Svaki građanin zna što znači kada mu račun svakog mjeseca poraste u tom iznosu. To nije minimalno, to je ozbiljan financijski udar na kućanstva”, upozorio je Horvatić.

Stručnjaci otkrili: Je li sigurno piti vodu staru jedan dan?

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač ustvrdio je kako nema financijskih razloga za poskupljenje vode.

„Kao suvlasnici i odgovorni predstavnici građana dužni smo postaviti pitanje - zašto povećavati cijenu, ako financijski pokazatelji ne ukazuju na problem? Prema izvješćima, Varkom je ostvario dobit od 230.000 eura. Ako postoji dobit, teško je govoriti o nužnosti poskupljenja”, istaknuo je.

Upozorio je i na sporne financijske poteze. Istovremeno se daju pozajmice od 130.000 eura tvrtki Čistoća i 15.000 eura jednoj udruzi, a uz to se ulaže u vrijednosne papire i kupuju poslovni udjeli.

Kada sve to zbrojimo, dolazimo do zaključka da novca ima. U tom kontekstu, postavlja se logično pitanje zašto onda povećanje cijene vode, naglasio je Jenkač.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026