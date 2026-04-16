HDZ: Spriječili smo poskupljenje vode u Varaždinskoj županiji

HDZ-ovi čelnici održali su konferenciju za novinare nakon što prije dva dana nije prihvaćen prijedlog o povećanju cijene vodnih usluga, za koji tvrde da bi imao značajan financijski utjecaj na građane i gospodarstvo. Politički tajnik HDZ-a Varaždinske županije i načelnik Općine Ljubešćica Nenad Horvatić rekao je kako su se odlučili obratiti javnosti zbog netočnih interpretacija događaja.

„Nismo planirali izlaziti u javnost nakon skupštine, ali nakon što smo čuli kako se ponovno pokušava sve svesti na politiku i nekakvu sabotažu, smatrali smo svojom obvezom objasniti što se doista dogodilo. Ovdje nije riječ o političkoj priči, nego o odgovornosti prema građanima”, naglasio je Horvatić.

Istaknuo je kako povećanje cijene vode nije zakonska obveza te upozorio na razmjere predloženog rasta. Fiksni dio trebao se povećati za čak 83 posto, a varijabilni dio između 20 i 30 posto.

"Svaki građanin zna što znači kada mu račun svakog mjeseca poraste u tom iznosu. To nije minimalno, to je ozbiljan financijski udar na kućanstva”, upozorio je Horvatić.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač ustvrdio je kako nema financijskih razloga za poskupljenje vode.

„Kao suvlasnici i odgovorni predstavnici građana dužni smo postaviti pitanje - zašto povećavati cijenu, ako financijski pokazatelji ne ukazuju na problem? Prema izvješćima, Varkom je ostvario dobit od 230.000 eura. Ako postoji dobit, teško je govoriti o nužnosti poskupljenja”, istaknuo je.

Upozorio je i na sporne financijske poteze. Istovremeno se daju pozajmice od 130.000 eura tvrtki Čistoća i 15.000 eura jednoj udruzi, a uz to se ulaže u vrijednosne papire i kupuju poslovni udjeli.

Kada sve to zbrojimo, dolazimo do zaključka da novca ima. U tom kontekstu, postavlja se logično pitanje zašto onda povećanje cijene vode, naglasio je Jenkač.