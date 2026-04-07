Stručnjaci otkrili: Je li sigurno piti vodu staru jedan dan?

Pijenje vode koja je ostala u čaši ili boci od prethodnog dana za mnoge je svakodnevna navika o kojoj se rijetko razmišlja. Čaša na noćnom ormariću, boca u torbi ili šalica na radnom stolu često ostaju napola pune - i ponovno se koriste satima kasnije. No, koliko je ta praksa zapravo sigurna?

Prema stručnjacima iz područja prehrane i mikrobiologije, odgovor nije potpuno crno-bijel. Iako voda sama po sebi ne „kvari“ na način kao hrana, uvjeti u kojima stoji mogu značajno utjecati na njezinu sigurnost.

Što se događa s vodom koja stoji?

Voda iz slavine u pravilu je mikrobiološki ispravna u trenutku kada se natoči. Međutim, čim je izložena zraku ili dođe u kontakt s ustima, čašom ili okolinom, počinje proces potencijalne kontaminacije.

Stručnjaci ističu da se u vodi s vremenom mogu početi razvijati mikroorganizmi. Iako većina tih bakterija nije nužno opasna, njihov broj može rasti kako vrijeme prolazi - osobito ako voda stoji na sobnoj temperaturi.

Poseban problem nastaje kada osoba pije iz iste boce ili čaše više puta. Tada se bakterije iz usne šupljine prenose u vodu, gdje mogu pronaći povoljne uvjete za razmnožavanje.

Pravilo od 12 sati: granica opreza

Prema riječima stručnjaka, postoji nepisano pravilo koje može pomoći u procjeni sigurnosti - voda koja stoji do 12 sati uglavnom se smatra sigurnom za konzumaciju, pod uvjetom da nije bila izložena dodatnim izvorima kontaminacije.

Ako je čaša bila pokrivena ili boca zatvorena, rizik je još manji. U takvim uvjetima voda zadržava svoju kvalitetu i sigurnost kroz relativno dugo razdoblje.

No, nakon tog vremena situacija se postupno mijenja.

Nakon 24 sata: bolje natočiti novu

Kada voda stoji cijeli dan ili dulje, stručnjaci preporučuju oprez. Iako takva voda najčešće neće izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod zdravih osoba, povećava se vjerojatnost razvoja bakterija i drugih mikroorganizama.

Važno je naglasiti da voda ne postaje 'otrovna' preko noći. Međutim, njezina mikrobiološka kvaliteta može se pogoršati, osobito ako je bila izložena toplini, prašini ili dodiru.

Kod osoba s oslabljenim imunitetom, djece ili starijih, čak i manja kontaminacija može izazvati probavne smetnje, poput mučnine ili proljeva.

Utjecaj izvora vode i okoline

Nisu sve situacije jednake. Stručnjaci upozoravaju da na sigurnost vode utječe i njezin izvor:

Voda iz slavine koja se rijetko koristi može sadržavati više bakterija već u startu

Otvorene čaše izloženije su prašini i mikroorganizmima iz zraka

Boce za višekratnu upotrebu mogu biti leglo bakterija ako se ne peru redovito

Osim toga, temperatura igra veliku ulogu. Toplije okruženje pogoduje bržem razmnožavanju mikroorganizama, dok hladnjak može usporiti taj proces.

Psihološki faktor: okus i miris

Mnogi ljudi primijete da voda koja je dugo stajala ima „drugačiji“ okus. To nije nužno znak opasnosti, već posljedica kemijskih promjena - primjerice apsorpcije ugljikova dioksida iz zraka, što može blago promijeniti pH vrijednost vode.

Ipak, ako voda ima neugodan miris ili okus, to je jasan znak da je treba baciti.

Je li bolje popiti staru vodu ili ništa?

Stručnjaci se slažu u jednome - hidratacija je ključna. Ako je jedina dostupna opcija voda koja je stajala dulje vrijeme, u većini slučajeva bolje ju je popiti nego riskirati dehidraciju.

No, kada postoji izbor, svježe natočena voda uvijek je sigurnija i preporučljivija opcija.

Kako izbjeći potencijalne rizike?

Za svakodnevnu praksu vrijedi nekoliko jednostavnih savjeta:

Ne ostavljajte vodu u čaši ili boci dulje od jednog dana

Pokrijte čašu ili koristite zatvorene boce

Redovito perite boce za višekratnu upotrebu

Izbjegavajte piti iz iste posude tijekom dugog razdoblja bez pranja

Držite vodu na hladnijem mjestu kad je to moguće

Iako ispijanje vode stare jedan dan u većini slučajeva neće imati ozbiljne posljedice, stručnjaci upozoravaju da takva navika nije idealna. Vrijeme, uvjeti skladištenja i higijena igraju ključnu ulogu u očuvanju sigurnosti vode.

Jednostavna promjena - natočiti svježu čašu vode - može biti mali, ali važan korak prema očuvanju zdravlja.

*Uz korištenje AI-ja