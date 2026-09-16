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HDZ teško napao Sandru Benčić: Primitivna i neurotična gubitnica. Izgubila je kompas

Piše Filip Sulimanec,
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HDZ teško napao Sandru Benčić: Primitivna i neurotična gubitnica. Izgubila je kompas
Zagreb: Klub zastupnika Možemo! održali su konferenciju za medije | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Na kraju aktualnog prijepodneva Sandra Benčić nazvala je Plenkovića 'Vučićevom budalom'

HDZ je u zapanjujućem statusu na X-u žestoko napao Sandru Benčić oko rasprave u Saboru.

 - PRIMITIVNA I NEUROTIČNA GUBITNICA - WANNABE PREMIJERKA OPET IZGUBILA KOMPAS & POTVRDILA DA NIJE U STANJU CIVILIZIRANO RASPRAVLJATI! Vodeća eko-licemjerka S. Benčić na kraju cjelodnevne saborske rasprave nije mogla suspregnuti gnjev i frustriranost zbog poraza koji su ona i njezin učenik SHD doživjeli od premijera Andreja Plenkovića na Aktualcu. Stoga je, u manjku argumenata predsjednika Vlade RH, kojem je hrvatski narod tri puta zaredom ukazao povjerenje, nazvala ni manje ni više nego – „Vučićevom budalom“ - objavio je HDZ.

 - Vrla možemosica očito nema odgovor na Plenkovićeva legitimna pitanja o odgovornosti gradske vlasti u Zagrebu za odron na Jakuševcu, u kojem je radnik izgubio ruku, kao ni za neispunjavanje obećanja o rješavanju tog golemog odlagališta „u 1. godini mandata“ te neprijavljivanje ekološke bombe na Savici radi sanacije. Nakon što je podjednako prostački još ranije, tijekom rasprave o ustavnim sucima, proglasila saborske kolege i kolegice „stokom“, Benčić ponovno demonstrira obrazac ponašanja stranke Možemo – isključivost, primitivizam i prebacivanje vlastite krivnje na druge - zaključili su iz vladajuće stranke.

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Podsjećamo, aktualnim prijepodnevom dominirala je sanacija ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali i širi problem nezakonitog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Na kraju aktualnog prijepodneva Sandra Benčić nazvala je Plenkovića 'Vučićevom budalom'.

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