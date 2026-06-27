Obavijesti

News

Komentari 1
MEĐUSOBNE OPTUŽBE

HDZ tvrdi da je SDP odgovoran za skuplji život u Koprivnici

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HDZ tvrdi da je SDP odgovoran za skuplji život u Koprivnici
Koprivnica: Održana izborna skupština Gradske organizacije HDZ-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Osvrćući se na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, Sobota je rekao da ga pamti kao 'najlošijeg ministra u najlošijoj Vladi', ustvrdivši da je bio protiv izgradnje Pelješkog mosta

Na konferenciji za novinare u subotu predstavnici HDZ-a odbacili su optužbe SDP-a i Možemo! da je Vlada odgovorna za visoku inflaciju, ustvrdivši da rast cijena u Koprivnici ponajprije proizlazi iz poskupljenja komunalnih usluga koje je donijela gradska vlast predvođena SDP-om.

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Koprivnice Bernard Vukušić rekao je da su dolaskom čelnika SDP-a i Možemo! u Koprivnicu "potvrdili" kako je riječ o gradu u kojem su među najvećim poskupljenjima upravo javne komunalne usluge.

Kao primjere naveo je povećanje cijene parkiranja za 33 posto, odvoza komunalnog otpada za 30 posto te grobnih naknada za 35 posto, pri čemu su, kako je rekao, pojedine stavke porasle i do 140 posto. Istaknuo je i povećanje cijene vode i odvodnje nakon završetka projekta aglomeracije vrijednog oko 75 milijuna eura, ocijenivši da su građani očekivali niže, a ne više cijene usluga.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije Mario Vrbanić ustvrdio je da je zamjenik predsjednika SDP-a i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić odgovoran za lokalni rast cijena te ocijenio da oporba, umjesto konkretnih rješenja, organizira političke performanse.

GRAĐANI NA UDARU SDP i Možemo!: Dugogodišnja pogrešna ekonomska politika dovela je do 'Plenković inflacije'
SDP i Možemo!: Dugogodišnja pogrešna ekonomska politika dovela je do 'Plenković inflacije'

Govoreći o stanju u županiji,  Vrbanić je ustvrdio da je nova županijska vlast preuzela proračun s viškom od 11 milijuna eura, dok je, prema njegovim riječima, sada bilo potrebno podizanje kredita od 5,5 milijuna eura, što je ocijenio primjerom lošeg upravljanja.

Saborski zastupnik HDZ-a Darko Sobota rekao je kako se ne može složiti s kritikama iznesenima na račun gospodarskih prilika u Hrvatskoj, navodeći da Koprivničko-križevačka županija bilježi nisku nezaposlenost i dobre poslovne rezultate poduzeća i obrtnika.

Osvrćući se na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, Sobota je rekao da ga pamti kao "najlošijeg ministra u najlošijoj Vladi", ustvrdivši da je bio protiv izgradnje Pelješkog mosta, da je zagovarao prometni koridor kroz Bosnu i Hercegovinu za povezivanje juga Hrvatske te da je želio prodati hrvatske autoceste.

POGLEDAJTE REZULTATE Crobarometar: HDZ i dalje prvi, ali im se podrška 'topi'. Najveći problem su korupcija i inflacija
Crobarometar: HDZ i dalje prvi, ali im se podrška 'topi'. Najveći problem su korupcija i inflacija

Kritizirao je i saborsku zastupnicu SDP-a Mirelu Ahmetović zbog, kako je rekao, protivljenja LNG terminalu, istaknuvši da se danas pokazala njegova važnost za energetsku sigurnost Hrvatske.

SUKOB INTERESA! Sud je stao na stranu HDZ-ove ministrice Marije Vučković
Sud je stao na stranu HDZ-ove ministrice Marije Vučković

Sobota je također ustvrdio da mu je "nepojmljivo" što se SDP priklonio političkoj opciji koju je opisao kao "gorljivog zagovornika Balkanske federacije, jedne države i jednog jezika", dodavši kako smatra da takva politika ne bi trebala predstavljati Hrvatsku niti voditi državu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion
POGLEDAJTE SNIMKU!

VIDEO 'Ministar of Kroejša'! Evo kako je Grdović ušao na stadion

Automobil prilazi stadionu u Torontu, uoči utakmice Vatrenih. Vozač redaru govori: 'Ministar of Kroejša!'. A kraj njega sjedi Mladen Grdović. Nadrealne scene pogledajte sami. Čovjek stvarno živi bolje nego ministar
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026