HDZ tvrdi da je SDP odgovoran za skuplji život u Koprivnici

Na konferenciji za novinare u subotu predstavnici HDZ-a odbacili su optužbe SDP-a i Možemo! da je Vlada odgovorna za visoku inflaciju, ustvrdivši da rast cijena u Koprivnici ponajprije proizlazi iz poskupljenja komunalnih usluga koje je donijela gradska vlast predvođena SDP-om.

Predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Koprivnice Bernard Vukušić rekao je da su dolaskom čelnika SDP-a i Možemo! u Koprivnicu "potvrdili" kako je riječ o gradu u kojem su među najvećim poskupljenjima upravo javne komunalne usluge.

Kao primjere naveo je povećanje cijene parkiranja za 33 posto, odvoza komunalnog otpada za 30 posto te grobnih naknada za 35 posto, pri čemu su, kako je rekao, pojedine stavke porasle i do 140 posto. Istaknuo je i povećanje cijene vode i odvodnje nakon završetka projekta aglomeracije vrijednog oko 75 milijuna eura, ocijenivši da su građani očekivali niže, a ne više cijene usluga.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Koprivničko-križevačke županije Mario Vrbanić ustvrdio je da je zamjenik predsjednika SDP-a i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić odgovoran za lokalni rast cijena te ocijenio da oporba, umjesto konkretnih rješenja, organizira političke performanse.

Govoreći o stanju u županiji, Vrbanić je ustvrdio da je nova županijska vlast preuzela proračun s viškom od 11 milijuna eura, dok je, prema njegovim riječima, sada bilo potrebno podizanje kredita od 5,5 milijuna eura, što je ocijenio primjerom lošeg upravljanja.

Saborski zastupnik HDZ-a Darko Sobota rekao je kako se ne može složiti s kritikama iznesenima na račun gospodarskih prilika u Hrvatskoj, navodeći da Koprivničko-križevačka županija bilježi nisku nezaposlenost i dobre poslovne rezultate poduzeća i obrtnika.

Osvrćući se na predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, Sobota je rekao da ga pamti kao "najlošijeg ministra u najlošijoj Vladi", ustvrdivši da je bio protiv izgradnje Pelješkog mosta, da je zagovarao prometni koridor kroz Bosnu i Hercegovinu za povezivanje juga Hrvatske te da je želio prodati hrvatske autoceste.

Kritizirao je i saborsku zastupnicu SDP-a Mirelu Ahmetović zbog, kako je rekao, protivljenja LNG terminalu, istaknuvši da se danas pokazala njegova važnost za energetsku sigurnost Hrvatske.

Sobota je također ustvrdio da mu je "nepojmljivo" što se SDP priklonio političkoj opciji koju je opisao kao "gorljivog zagovornika Balkanske federacije, jedne države i jednog jezika", dodavši kako smatra da takva politika ne bi trebala predstavljati Hrvatsku niti voditi državu.