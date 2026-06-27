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GRAĐANI NA UDARU

SDP i Možemo!: Dugogodišnja pogrešna ekonomska politika dovela je do 'Plenković inflacije'

Piše HINA,
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SDP i Možemo!: Dugogodišnja pogrešna ekonomska politika dovela je do 'Plenković inflacije'
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Pula: Konferencija SDP-a i Možemo na temu „Plenkovićeva inflacija“ | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Čelnici SDP-a i Možemo! kažu da je premijer odgovoran za visoku inflaciju u Hrvatskoj, jer je ona posljedica dugogodišnje ekonomske politike koja nije osigurala prehrambenu i energetsku samodostatnost

U sklopu zajedničke kampanje dviju stranaka pod nazivom "Plenkovićeva inflacija", predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Koprivnici je danas rekao da građane diljem Hrvatske najviše pogađa rast cijena, osobito hrane te ustvrdio da Vlada nije spriječila poremećaje na tržištu niti ponudila sustavna rješenja. A SDP i Možemo!, istaknuo je, predlažu jačanje zaštite tržišnog natjecanja, razvoj domaće proizvodnje hrane, energetsku samodostatnost te drukčiju stambenu i industrijsku politiku.

- Inflacija ne pogađa jednako sve. Umirovljenicima koji imaju 500 ili 600 eura mirovine stvarna inflacija je mnogo veća jer najveći dio prihoda troše na hranu - rekao je Hajdaš Dončić, pozvavši građane da podrže promjenu gospodarskog modela.

Potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić ustvrdio je da je Vlada godinama vodila politiku u korist stranog kapitala, trgovačkih lanaca, banaka i telekomunikacijskih kompanija, dok je istodobno zanemarivala zaštitu građana.

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Po njegovim riječima, Hrvatska je zbog takve politike izgubila prehrambenu i energetsku samodostatnost, što dodatno potiče inflaciju. SDP će nastaviti obilaziti građane i predstavljati prijedloge porezne, gospodarske i poljoprivredne politike, najavio je.

Potpredsjednica SDP-a Mirela Ahmetović ocijenila je da je unatoč europskim sredstvima domaća poljoprivredna proizvodnja oslabila te da Hrvatska uvozi osnovne prehrambene proizvode koje bi mogla sama proizvoditi. Kritizirala je Vladine mjere zamrzavanja cijena, ustvrdivši da nisu dale rezultate te da građani i dalje osjećaju rast troškova života.

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Saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić rekao je da je inflacija u Hrvatskoj prema posljednjim podacima oko 50 posto viša od prosjeka europodručja, što je, kako je ustvrdio, posljedica strukturnih slabosti gospodarstva i nedovoljne energetske i prehrambene samodostatnosti.

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Pozdravio je Vladinu odluku o poreznom rasterećenju dijela mirovina, ali je upozorio da velik broj umirovljenika od toga neće imati koristi zbog niskih mirovina. Dodao je i da je porez na ekstraprofit uveden prekasno te da bi sredstva prikupljena tim porezom trebalo usmjeriti prema socijalno najugroženijim građanima.

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