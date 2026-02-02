Obavijesti

News

NA BRANIKU DOMOVINE

HDZ: Zabrane oko dočeka rukometaša su zabrana svega nacionalnog i domoljubnog

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Admiral

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je u ponedjeljak gradsku vlast u da zabranama vezanima uz izbor glazbe na dočeku hrvatskih rukometaša onemogućuje proslavu sportskih uspjeha te uvodi, kako je naveo, "zabranu svega nacionalnog i domoljubnog", objavio je HDZ na Facebooku.   

HDZ  je ustvrdio da je je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona bila "samo izlika za zabrane svega nacionalnog i domoljubnog."

Za takvu odluku prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, navodeći da zbog njih "glavni grad neće dočekati svoje heroje i zahvaliti im se na nezaboravnim trenucima."

PREVRATI OKO DOČEKA Thompsonov menadžer: Dobili smo poziv rukometnog saveza. Marko će pjevati na dočeku!
Thompsonov menadžer: Dobili smo poziv rukometnog saveza. Marko će pjevati na dočeku!

Naglasili su kako je riječ o zabrani pjesama koje hrvatski rukometaši vole i uz koje ostvaruju sportske uspjehe, ali i o zabrani okupljanja građana oko reprezentacije i proslave još jedne sportske pobjede.

U objavi se također kritiziraju platforma Možemo! i SDP, uz tvrdnju da su njihovi predstavnici ranije sudjelovali na prosvjedima s porukama koje dovode u pitanje nacionalni identitet.

"Zagreb je preživio i gore, preživjet će i ovu sramotu", poručio je Matijević.

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!
NOVI OBRAT

Doček na Trgu u 18 sati, Vlada sve preuzela: Pjeva Thompson!

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.

