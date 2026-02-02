HDZ: Zabrane oko dočeka rukometaša su zabrana svega nacionalnog i domoljubnog

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević optužio je u ponedjeljak gradsku vlast u da zabranama vezanima uz izbor glazbe na dočeku hrvatskih rukometaša onemogućuje proslavu sportskih uspjeha te uvodi, kako je naveo, "zabranu svega nacionalnog i domoljubnog", objavio je HDZ na Facebooku.

HDZ je ustvrdio da je je zabrana jedne pjesme Marka Perkovića Thompsona bila "samo izlika za zabrane svega nacionalnog i domoljubnog."

Za takvu odluku prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića, navodeći da zbog njih "glavni grad neće dočekati svoje heroje i zahvaliti im se na nezaboravnim trenucima."

Naglasili su kako je riječ o zabrani pjesama koje hrvatski rukometaši vole i uz koje ostvaruju sportske uspjehe, ali i o zabrani okupljanja građana oko reprezentacije i proslave još jedne sportske pobjede.

U objavi se također kritiziraju platforma Možemo! i SDP, uz tvrdnju da su njihovi predstavnici ranije sudjelovali na prosvjedima s porukama koje dovode u pitanje nacionalni identitet.

"Zagreb je preživio i gore, preživjet će i ovu sramotu", poručio je Matijević.