PREVRATI OKO DOČEKA

Thompsonov menadžer: Dobili smo poziv rukometnog saveza. Marko će pjevati na dočeku!

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Admiral

Kako su za 24sata potvrdili iz tima Marka Perkovića Thompsona, dobili su poziv Hrvatskog rukometnog saveza da Thompson nastupi na dočeku rukometaša na Trgu bana Jelačića u 18 sati.

- Jutros smo dobili poziv i normalno da smo potvrdili. Želja je rukometaša. Što se tiče pjesama, i one će biti prema željama rukometaša, upravo razgovaramo o tome - potvrdio je za 24sata Zdravko Barišić, menadžer Marka Perkovića Thompsona.

A doček rukometaša tema je dana u Hrvatskoj...

- Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima, narodu i proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo i jako smo tužni. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama. Donijeli smo odluku i Vlada zajedno s HRS-om organizira veličanstveni doček rukometaša danas u 18 sati na Trgu - kazao je ranije ministar Tonči Glavina.

Na pitanje hoće li nastupiti Marko Perković Thompson, rekao je da će se ispuniti sve želje rukometaša.

Dodao je kako će doček biti veličanstven...

Podsjećamo, prvotno je iz grada Zagreba najavljeno kako će na dočeku nastupati Hrvatske ruže i Zaprešić Boysi. No rukometaši su inzistirali da im se pridruži i Marko Perković Thompson, što su iz grada Zagreba odbili...

- Nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija ušla u polufinale Europskog prvenstva počele su pripreme Grada Zagreba za doček rukometaša u dogovoru s Hrvatskim rukometnim savezom te je, prema željama rukometaša, dogovor bio da se doček organizira u slučaju osvajanja bilo koje medalje. S predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza usuglašeni su termin, lokacija dočeka i program te se samo čekalo da se vidi hoće li rukometaši osvojiti brončanu medalju u nedjelju. U dogovoru s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza, na Trgu bana Jelačića bi nastupili Zaprešić Boysi i Hrvatske ruže koje bi izvele pjesmu “Ako ne znaš što je bilo”, omiljenu pjesmu rukometaša i na Svjetskom prvenstvu i sad na Europskom prvenstvu. Međutim, nedugo nakon osvajanja brončane medalje rukometaši su inzistirali da se dogovorenim izvođačima mora priključiti i Thompson. Budući da bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine oko korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače, pa i Thompsona koji je ta pravila već prekršio na koncertu u Areni - nismo mogli udovoljiti zahtjevu rukometnih reprezentativaca. Nakon toga je reprezentacija odlučila da dočeka u Zagrebu u tom slučaju neće biti. Žao mi je što su rukometaši tako odlučili i još jednom im čestitam na osvojenoj brončanoj medalji na Europskom prvenstvu u rukometu - poručio je u objavi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević...

Ovdje pratite sve oko dočeka iz minute u minutu

