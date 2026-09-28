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ŠTRAJK U ZAGREBU

HDZ ZAGREB: 'Ne stojimo iza štrajka. Objavite dokaz!'

Piše Filip Sulimanec,
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HDZ ZAGREB: 'Ne stojimo iza štrajka. Objavite dokaz!'
Zagreb: Ministar Vlajčić predstavio devet novih propisa | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk, poručili su

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević objavio je priopćenje za medije u kojem je oštro negirao insinuacije da je štrajk vozača tramvaja i autobusa u Zagrebu te komunalaca organizirao HDZ. 

Poručio je svima koji prozivaju HDZ  da objave dokaze za svoje tvrdnje, a ako ih nemaju da prestanu širiti laži.

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Posljednjih dana na društvenim mrežama, a sada i u pojedinim medijima, pojavljuju se insinuacije da HDZ stoji iza najavljenog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Takve insinuacije još su jedan pokušaj gradske vlasti, na čelu s Možemo i SDP-om, da odgovornost za aktualni spor između gradske vlasti, uprava gradskih poduzeća i sindikata prebaci na nekog drugog.

HDZ se nikada nije sastao ni s jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, komunicirao s njima putem posrednika niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da krenu u štrajk.

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Pozivam zato sve koji tvrde da HDZ stoji iza ovog štrajka da iznesu konkretan dokaz za takvu tvrdnju. Ako ga nemaju, neka prestanu širiti laži.

No, to nije bio jedini pokušaj prebacivanja odgovornosti na druge. Tomašević poručuje Zagrepčanima i da ne vrijeđaju radnike ZET-a i Holdinga.

Time insinuira da građani radnike smatraju odgovornima za štrajk.

Radnici nisu došli sami sa sobom u spor. Ne pregovaraju sami sa sobom i sami sebi nisu odbili zahtjeve.

Foto: HDZ

Umjesto da insinuira o upletenosti HDZ-a u štrajk i unaprijed stvara sukob između građana i radnika, gradonačelnik bi trebao odgovoriti kada će i kako ponovno uspostaviti normalno funkcioniranje javnog prijevoza i odvoza otpada.

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Komentari 14
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