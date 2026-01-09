Obavijesti

News

Komentari 10
'OPSTRUIRAJU PROCES'

HDZ žestoko udario po ljevici: Optužuju Milanovića i oporbu da blokiraju Ustavni sud

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HDZ žestoko udario po ljevici: Optužuju Milanovića i oporbu da blokiraju Ustavni sud
Zagreb: Dolazak na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vladajuća stranka poručuje da oporba namjerno koči izbor ustavnih sudaca kako bi preuzela većinu mimo izborne volje građana, prozivajući predsjednika za kršenje Ustava i zakona

Admiral

HDZ je u petak pozvao lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi taj sud mogao normalno funkcionirati, prozvavši ih da žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom birača.

Dok predsjednik države i lijeva oporba već duže vrijeme opstruiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a  usvojili su konstruktivni prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom birača izraženom na izborima 2024., navodi HDZ u objavi na facebooku.

NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Javio se predsjednik Zoran Milanović: 'Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu'
Javio se predsjednik Zoran Milanović: 'Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu'

Ističu i kako je HDZ-ov prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Saboru, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je, kažu, i u drugim europskim zemljama.

"Zaista je vrhunac licemjerstva kada se Milanović - koji sustavno ne poštuje ustavne i zakonske odredbe - predstavlja kao zaštitnik Ustava. Prisjetimo se stoga kako ljevica 'štiti Ustav': Milanović se, kao predsjednik RH, na parlamentarnim izborima 2024. protuustavno predstavio kao SDP-ov kandidat za premijera. Prethodno je kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Zato što je jedina kandidatkinja tada bila prof. Maganić, Milanović je odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon", navode u objavi.

O IZBORU SUDACA Milanović o ustavnim sucima: Plenkovićev poziv na političku trgovinu je nezabilježen potez!
Milanović o ustavnim sucima: Plenkovićev poziv na političku trgovinu je nezabilježen potez!

Ističu i kako je zajedno sa SDP-om, Milanović 2010. uvjetovao izmjene Ustava - koje su bile važne za ulazak u EU - smanjenjem broja predstavnika Hrvata izvan na svega troje zastupnika u Hrvatskom saboru.

"2017. SDP je uvjetovao izbor troje sudaca USUD izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor. Prigodom izbora 10 ustavnih sudaca prošle godine, SDP je petorici sudaca unaprijed dao upute da glasuju o ključnim pitanjima po njihovoj stranačkoj volji. Pozivamo stoga lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava", stoji u objavi HDZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'
DIM STVARA PROBLEME MJEŠTANIMA

I dalje gori OPG kraj Vrbovca! 'Oprema se ledi, dim je strašan. Valjda ćemo do jutra uspjeti'

Problem je i što se na svega nekoliko metara od same hale nalaze i žice dalekovoda. Zbog toga je bila isključena struja, no ona je u četvrtak ponovno uključena
Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava
ZAŠTO ZIMA 'LUDUJE'?

Vakula: Grenland je topliji od Hrvatske. Stiže opasna pojava

Meteorolog upozorava na ledenu kišu i dvoznamenkaste minuse: ‘Ovakav raspored zraka nismo imali godinama’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026