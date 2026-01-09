HDZ žestoko udario po ljevici: Optužuju Milanovića i oporbu da blokiraju Ustavni sud

HDZ je u petak pozvao lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi taj sud mogao normalno funkcionirati, prozvavši ih da žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom birača.

Dok predsjednik države i lijeva oporba već duže vrijeme opstruiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a usvojili su konstruktivni prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom birača izraženom na izborima 2024., navodi HDZ u objavi na facebooku.

Ističu i kako je HDZ-ov prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Saboru, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je, kažu, i u drugim europskim zemljama.

"Zaista je vrhunac licemjerstva kada se Milanović - koji sustavno ne poštuje ustavne i zakonske odredbe - predstavlja kao zaštitnik Ustava. Prisjetimo se stoga kako ljevica 'štiti Ustav': Milanović se, kao predsjednik RH, na parlamentarnim izborima 2024. protuustavno predstavio kao SDP-ov kandidat za premijera. Prethodno je kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika VSRH prošle godine. Zato što je jedina kandidatkinja tada bila prof. Maganić, Milanović je odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon", navode u objavi.

Ističu i kako je zajedno sa SDP-om, Milanović 2010. uvjetovao izmjene Ustava - koje su bile važne za ulazak u EU - smanjenjem broja predstavnika Hrvata izvan na svega troje zastupnika u Hrvatskom saboru.

"2017. SDP je uvjetovao izbor troje sudaca USUD izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor. Prigodom izbora 10 ustavnih sudaca prošle godine, SDP je petorici sudaca unaprijed dao upute da glasuju o ključnim pitanjima po njihovoj stranačkoj volji. Pozivamo stoga lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava", stoji u objavi HDZ-a.