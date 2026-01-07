Javio se predsjednik Zoran Milanović: 'Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović poručio je da Hrvatska neće sudjelovati u slanju vojnih postrojbi u Ukrajinu, unatoč najavama pojedinih europskih država o takvoj mogućnosti u sklopu tzv. „koalicije voljnih“.

Milanović je reagirao nakon jučerašnjeg sastanka u Parizu, na kojem su Francuska, Velika Britanija i još neke države iskazale namjeru slanja svojih vojnika u Ukrajinu u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom. Predsjednik ističe kako je na takav razvoj događaja upozoravao i ranije.

- Kako bih otklonio svaku sumnju o ulozi Hrvatske vojske u tzv. koaliciji voljnih, poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. O tome, što se mene tiče, ne treba dalje raspravljati - naglasio je Milanović.

Predsjednik je podsjetio da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a te da ima obveze isključivo koje proizlaze iz članstva u tim savezima. Odluke tzv. koalicije voljnih, kako je naveo, ne obvezuju ni Republiku Hrvatsku ni Oružane snage RH.

U osvrtu na sigurnosne okolnosti u svijetu, Milanović je upozorio na stvaranje novog globalnog poretka u kojem, prema njegovim riječima, sila i pravo jačega sve češće postaju pravilo u međunarodnim odnosima. U tom kontekstu istaknuo je da je temeljna, Ustavom propisana zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta i neovisnosti te obrana teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

- Sva dosadašnja i najavljena ulaganja u OSRH, uključujući i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, moraju imati za cilj povećanje spremnosti i sposobnosti Hrvatske vojske za izvršenje njezine ustavne zadaće - poručio je predsjednik.

Govoreći o pomoći Ukrajini, Milanović je naglasio da financijska pomoć na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu Oružanih snaga, odnosno ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske. Također je istaknuo da takva pomoć ne smije negativno utjecati na standard hrvatskih građana.

- Dužnost svih hrvatskih institucija vlasti je brinuti se za hrvatske nacionalne interese i interese naših građana - zaključio je Milanović u objavi na društvenim mrežama.