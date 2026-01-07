Obavijesti

News

Komentari 7
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Javio se predsjednik Zoran Milanović: 'Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Javio se predsjednik Zoran Milanović: 'Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu'
Zagreb: Obilježena 34. obljetnica Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Financijska pomoć Ukrajini na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu OSRH, dakle ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske, napisao je...

Admiral

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović poručio je da Hrvatska neće sudjelovati u slanju vojnih postrojbi u Ukrajinu, unatoč najavama pojedinih europskih država o takvoj mogućnosti u sklopu tzv. „koalicije voljnih“.

Milanović je reagirao nakon jučerašnjeg sastanka u Parizu, na kojem su Francuska, Velika Britanija i još neke države iskazale namjeru slanja svojih vojnika u Ukrajinu u slučaju postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom. Predsjednik ističe kako je na takav razvoj događaja upozoravao i ranije.

PLENKOVIĆ VS MILANOVIĆ Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike
Hoće li se ‘dva brda’ ove godine pomiriti? Ako to ne učine, posljedice bi mogle biti velike

- Kako bih otklonio svaku sumnju o ulozi Hrvatske vojske u tzv. koaliciji voljnih, poručujem hrvatskim građanima – Hrvatska neće slati svoje vojnike u Ukrajinu. O tome, što se mene tiče, ne treba dalje raspravljati - naglasio je Milanović.

Predsjednik je podsjetio da je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a te da ima obveze isključivo koje proizlaze iz članstva u tim savezima. Odluke tzv. koalicije voljnih, kako je naveo, ne obvezuju ni Republiku Hrvatsku ni Oružane snage RH.

U osvrtu na sigurnosne okolnosti u svijetu, Milanović je upozorio na stvaranje novog globalnog poretka u kojem, prema njegovim riječima, sila i pravo jačega sve češće postaju pravilo u međunarodnim odnosima. U tom kontekstu istaknuo je da je temeljna, Ustavom propisana zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta i neovisnosti te obrana teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

TOMISLAV KLAUŠKI Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?
Predsjednik bez karaktera je položio oružje pred Plenkijem i fašistima. Kakav će biti 2026.?

- Sva dosadašnja i najavljena ulaganja u OSRH, uključujući i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, moraju imati za cilj povećanje spremnosti i sposobnosti Hrvatske vojske za izvršenje njezine ustavne zadaće - poručio je predsjednik.

Govoreći o pomoći Ukrajini, Milanović je naglasio da financijska pomoć na koju se obvezala Vlada RH ne smije biti na štetu Oružanih snaga, odnosno ne smije umanjiti sredstva potrebna za opremanje Hrvatske vojske. Također je istaknuo da takva pomoć ne smije negativno utjecati na standard hrvatskih građana.

- Dužnost svih hrvatskih institucija vlasti je brinuti se za hrvatske nacionalne interese i interese naših građana - zaključio je Milanović u objavi na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026