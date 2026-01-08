Milanović o ustavnim sucima: Plenkovićev poziv na političku trgovinu je nezabilježen potez!

Predsjednik Zoran Milanović upozorio je u četvrtak premijera Andreja Plenkovića na probleme njegovog plana u kojem je htio ranije politički dogovoriti izbor predsjednika Vrhovnog suda, kao i tri ustavna suca. On je u jučerašnjem govoru rekao kako će podržati prijedlog za Vrhovni sud samo ako parlamentarna većina (HDZ) odabere dva svoja ustavna suca, dok bi trećeg prepustili oporbi.

Milanović je rekao kako je to podrivanje ustavnog poretka te da mora voditi računa o ustavnom načelu trodiobe vlasti, neovisnosti sudbene vlasti kao i o načelima i odredbama o položaju, a posebice o neovisnosti Ustavnog suda. Ispisao je šest glavnih problema komentara na cijelu situaciju koju prenosimo u cjelosti:

1. Sudbena vlast u Republici Hrvatskoj je samostalna i neovisna, a Vrhovni sud Republike Hrvatske, kako najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Predsjednika/icu Vrhovnog suda bira Hrvatski sabor na prijedlog Predsjednika Republike, a uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora i opće sjednice Vrhovnog suda. Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Vlade ne sudjeluju postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda, niti je taj izbor na bilo koji način povezan s bilo kojim drugim postupkom biranja članova sudbene, zakonodavne ili izvršne vlasti.

2. Izjava predsjednika Vlade iz koje nedvojbeno proizlazi kako će se izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda “vezati” uz izbor ustavnih sudaca predstavlja kršenje Ustava i zakona, kao i omalovažavanje i podrivanje neovisnosti sudbene vlasti. Njegov javni poziv na političku “trgovinu” u procesu izbora najviših dužnosnika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nezabilježen je u hrvatskoj povijesti i izravno je usmjeren na podrivanje ustavnog poretka.

3. Pozivam predsjednika Vlade da poštuje pravo Hrvatskoga sabora, odnosno pravo saborskih zastupnika da u okviru svojih mandata obave svoju ustavnu i zakonsku dužnost te izaberu čelnika Vrhovnog suda bez da ih tjera na bilo kakvu "trgovinu" ili druga protuustavna i nezakonita ponašanja.

4. Ističem da kao Predsjednik Republike nisam sudjelovao i neću sudjelovati ni u kakvoj političkoj “trgovini” oko izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda i povezivanju tog izbora s biranjem ustavnih sudaca.

5. Što se Ustavnog suda Republike Hrvatske tiče, podsjećam kako se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Vlada Republike Hrvatske ni kod ovog izbora nema bilo kakvu ustavnu ulogu. Suci Ustavnog suda se ne smiju birati po kriteriju pripadnosti ili bliskosti bilo kojoj vladajućoj ili oporbenoj stranci.

6. Izbor ustavnih sudaca kakav predlaže predsjednik Vlade značio bi ponovnu stranačku okupaciju Ustavnog suda i otvoreno priznanje kako se od Ustavnog suda traži i očekuje donošenje odluka u skladu s očekivanjima Vlade. Ovo upravo potvrđuje ono sto je bilo očito, a to je da je prethodni sastav Ustavnog suda postupao i odlučivao isključivo na temelju naputaka koje su dobivali iz Vlade. Do sada, očito, prikriveno postupanje predsjednika Vlade da Ustavni sud pretvori u produženu ruku izvršne vlasti sada je jasno pokazano. Pozivam Hrvatski sabor na odgovorno odlučivanje, dakle da odbaci taj nedemokratski i u biti opasan naum predsjednika Vlade. Ustavni sud ne smije postati ekspozitura bilo koje stranke.