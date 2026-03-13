Obavijesti

NOVI VOĐA

Hegseth: Ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu

Piše Filip Sulimanec,
Hegseth: Ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu
Njegov otac je mrtav. On je prestraše, ozlijeđen je, u bijegu je i nedostaje mu legitimitet. Za njih je to kaos, rekao je američki ministar rata

Američki ministar rata Pete Hegseth rekao je da je Mojtaba Hamenei ranjen, vjerojatno unakažen i u bijegu. Ranije se pojavila vijest da je treći vrhovni vođa izgubio nogu u napadu.

 - Nije bilo glasa i nije bilo videa. Bila je to pisana izjava. Iran ima mnogo kamera i mnogo snimača glasa. Zašto pisana izjava? Mislim da znate zašto - prokomentirao je Hegseth prvo medijsko obraćanje novog iranskog vođe. 

Mojtaba je u ovom ratu izgubio oca, suprugu i sestru. 

 - Njegov otac je mrtav. On je prestraše, ozlijeđen je, u bijegu je i nedostaje mu legitimitet. Za njih je to kaos. Tko je na vlasti? Iran možda ni sam ne zna. Sa svakim satom koji prolazi, mi znamo i oni znaju da se vojne sposobnosti njihovog zlog režima raspadaju - rekao je američki ministar rata. 

ENERGETSKA KRIZA Trump: Možda nećemo morati pratiti brodove kroz Hormuz
Trump: Možda nećemo morati pratiti brodove kroz Hormuz

Smatra se da je Mojtaba Khamenei povezan s ultrakonzervativcima među iranskim principlistima (politička struja u Iranu koja naglašava strogo pridržavanje načela Islamske revolucije iz 1979. i snažnu ulogu religije u državi). On je sljedbenik i snažno je pod utjecajem stavova Mohammada-Taqija Mesbah-Yazdija, te je pokrovitelj njegove stranke Fronta za stabilnost Islamske revolucije.

Prema nekim analizama, blisko je povezan s krugovima koji zastupaju fundamentalističke (strogo i doslovno tumačenje religijskih tekstova i pravila) i mahdističke poglede (vjersko uvjerenje u dolazak Mahdija, skrivenog mesijanskog vođe u šiitskom islamu koji će se pojaviti na kraju vremena i uspostaviti pravednost).

