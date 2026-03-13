Trump: Možda nećemo morati pratiti brodove kroz Hormuz

U jeku žestokih napada na brodovlje u zatvorenom Hormuzu, Donald Trump je rekao da je SAD spreman pratiti i braniti tankere u važnom energetskom uskom grlu.

- Učinit ćemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Trump. Najavio je i žestoke udare na Islamsku Republiku.

- Udarit ćemo ih vrlo žestoko tijekom sljedećeg tjedna - rekao je vrhovni zapovjednik.