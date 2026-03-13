Obavijesti

ENERGETSKA KRIZA

Trump: Možda nećemo morati pratiti brodove kroz Hormuz

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Nathan Howard

Učinit ćemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi, rekao je Trump te najavio nove žestoke udare na Islamsku Republiku

U jeku žestokih napada na brodovlje u zatvorenom Hormuzu, Donald Trump je rekao da je SAD spreman pratiti i braniti tankere u važnom energetskom uskom grlu. 

 - Učinit ćemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Trump. Najavio je i žestoke udare na Islamsku Republiku.

 - Udarit ćemo ih vrlo žestoko tijekom sljedećeg tjedna - rekao je vrhovni zapovjednik. 

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?
IZ MINUTE U MINUTU

Novi iranski ajatolah je ranjen, unakažen i u bijegu?

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...
POTVRDILI OPTUŽNICU

DOSSIER KORONA KID Evo kako smo razotkrili Mihalićevu aferu s lažnim testovima za Covid...

Istražujući aferu, novinari 24sata obavili su više desetaka razgovora sa suradnicima Filipa Mihalića, članovima njegove obitelji, prijateljima...

