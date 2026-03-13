Učinit ćemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi, rekao je Trump te najavio nove žestoke udare na Islamsku Republiku
ENERGETSKA KRIZA
Trump: Možda nećemo morati pratiti brodove kroz Hormuz
Čitanje članka: < 1 min
U jeku žestokih napada na brodovlje u zatvorenom Hormuzu, Donald Trump je rekao da je SAD spreman pratiti i braniti tankere u važnom energetskom uskom grlu.
- Učinit ćemo to ako bude potrebno. Ali, znate, nadamo se da će se stvari odvijati jako dobro. Vidjet ćemo što će se dogoditi - rekao je Trump. Najavio je i žestoke udare na Islamsku Republiku.
- Udarit ćemo ih vrlo žestoko tijekom sljedećeg tjedna - rekao je vrhovni zapovjednik.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku