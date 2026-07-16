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Hegseth će mjeriti testosterone američkim vojnicima

Piše HINA,
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Hegseth će mjeriti testosterone američkim vojnicima
Foto: Secretary of Defense Pete Hegset
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Hegseth je kazao da bi pretrage mogle dovesti do toga da se vojnicima ponudi hormonska nadomjesna terapija kako bi imali "ispravne razine testosterona" koje će im omogućiti da djeluju "najbolje moguće"

Američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu je najavio obavezno godišnje mjerenje razine testosterona za vojnike starije od 30 godina rekavši da je cilj poteza borba protiv manjka testosterona koji može narušiti zdravlje.

Hegseth je kazao da bi pretrage mogle dovesti do toga da se vojnicima ponudi hormonska nadomjesna terapija kako bi imali "ispravne razine testosterona" koje će im omogućiti da djeluju "najbolje moguće".

"Jer je dobro poznat znanstveni podatak da kako starimo, razine testosterona često prirodno padaju", kazao je u videoporuci.

Mjerenje će postati dio godišnjeg pregleda za vojnike starije od 30 godina, a vojnici će moći sami odlučiti hoće li prihvatiti predloženu hormonsku nadomjesnu terapiju ako im se utvrdi niska razina testosterona.

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Vojnici mlađi od 30 godina bi mogli zatražiti da se testiraju.

Do poteza je došlo nakon što je američko ministarstvo zdravstva počelo ublažavati restrikcije za hormonske nadomjesne terapije, uključujući prošlomjesečnu najavu da će ukloniti ograničenja za muškarce s niskim razinama testosterona povezanim s dobi.

Ipak, Hegsethovu objavu su kritizirali oporbeni demokrati koji su istaknuli da je zabranio vojnu službu za transrodne osobe koje često ovise o hormonskoj terapiji.

"Dakle, sada podupirete rodno afirmativnu terapiju?", kazala je demokratska članica Zastupničkog doma Summer Lee.

"Meni to zvuči kao rodno afirmativna terapija", dodala je senatorica Tammy Duckworth.

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