SAD najavio reviziju snaga u Europi: Hegseth upozorio NATO

Ministar obrane SAD-a Pete Hegseth najavio je u četvrtak reviziju razmještaja američkih snaga u Europi i zaprijetio obustavom izvršenja nekih američkih obaveza prema NATO-u ako saveznici "koji se šlepaju" ne ispune svoje obaveze u pogledu obrambene potrošnje. Hegseth je, obraćajući se ministrima obrane u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, rekao da će američka revizija trajati do šest mjeseci, a uključivat ​​će konzultacije s američkim Kongresom, koji je usvojio zakon o minimalnom broju američkih snaga u Europi. Iako nije izričito rekao da bi revizija mogla rezultirati smanjenjem američkih snaga u Europi, naglasio je da će cilj biti potaknuti kontinent da se potrudi više, a da američka vojska i dalje ispunjava svoje obaveze diljem svijeta. „Nemojte se zavaravati, bit će ovo prava revizija. Bit će osmišljena kako bi Europa zaista preuzela vodstvo i primarnu odgovornost za sigurnost svojeg kontinenta, kako bi NATO brzo i nepovratno zauzeo taj smjer“, rekao je Hegseth.

Američki je ministar također oštro kritizirao saveznike koji nisu podržali Sjedinjene Države tijekom rata s Iranom, nakon što su neki SAD-u uskratili pravo na stacioniranje i prelet za ratne aktivnosti na svom teritoriju.

Rekao je da će se američkom revizijom osigurati da je pravo na stacioniranje i prelet američkih snaga osigurano.

Komentirao je to u trenutku kada se zemlje u savezu trude popuniti praznine u svojim kriznim snagama, koje obuhvaćaju nacionalne sposobnosti unutar transatlantskog saveza u hitnim slučajevima, nakon što je Washington smanjio neke doprinose.

SAD je prošli mjesec obavijestio svoje saveznike da je odlučio smanjiti svoju vojnu dostupnost savezu u krizi, što je postavilo hitna pitanja uoči samita NATO-a u Ankari 7. i 8. srpnja.

Prema riječima glavnog zapovjednika NATO-a, generala američkih zračnih snaga Alexa Grynkewicha, cilj je ovog poteza postupno okončati "nezdravu međuovisnost" o američkim snagama dok se Washington suočava s mogućnošću istovremenih sukoba na više ratišta.

Po dolasku na sastanak sa svojim kolegama u sjedište NATO-a u Bruxellesu, Hegseth je rekao da će Sjedinjene Države govoriti iskreno o zemljama koje se trebaju više potruditi kako bi ispunile svoje obveze.

"(Postoje) neke koje još uvijek trebaju učiniti više i mi ćemo biti iskreni o tome, i privatno i javno. Mislim da je to važno, prijatelji su iskreni s prijateljima", rekao je Hegseth.

"NATO 3.0 je spoznaja do koje je došlo nakon Hladnog rata da se treba vratiti pravom tvrdokornom vojnom savezu koji ima stvarne vojne sposobnosti odvraćanja ovdje u Europi i da taj kontinent treba preuzeti vodstvo u svojoj konvencionalnoj obrani."

SAD nisu javno otkrile detalje svojih smanjenja, ali ona se kreću od zrakoplova za dopunu goriva do borbenih zrakoplova, dronova i brodova, pokazuju podaci koje je Reutersu dostavio vojni izvor.