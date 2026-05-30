TEŠKE ODLUKE

Hegseth ponovno udara po EU: 'Predugo ste ignorirali obranu'

Piše HINA,
Američki ministar obrane na konferenciji u Singapuru poručio je da SAD priprema 'važne odluke' o sigurnosti u Europi, kritizirao europske saveznike zbog nedovoljnog ulaganja u obranu

Američki ministar obrane Pete Hegseth ponovno je u subotu prozvao europske saveznike Washingtona, optužio ih je da su "predugo" ignorirali pozive za jačanje obrane i pozvao ih da se suzdrže od "moraliziranja". U obraćanju na velikoj obrambenoj konferenciji u Singapuru, Shangri-La dijalogu, Hegseth je najavio "važne odluke" vezane uz sigurnost u Europi. Pohvalio je azijske zemlje koje su, prema njegovim riječima, "odavno shvatile da temelj trajnog partnerstva nije zasnovan na idealističkim vrijednostima, već na konkretnom usklađivanju nacionalnih interesa".

"Kad se naši interesi poklapaju, djelujemo odlučno zajedno. Kad se naši interesi razilaze, prilagođavamo se pragmatično, bez drame i bez moraliziranja. Mislim da bi zapadna Europa mogla iz ovoga učiti", rekao je.

Ponavljajući vrlo kritičan stav administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Europljanima, Hegseth je optužio europske prijestolnice da se dugo drže "prazne globalističke retorike o međunarodnom poretku temeljenom na pravilima dok su širom otvarale svoje granice i iscrpljivale svoje vojske".

Trump već dugo zahtijeva da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost. Želi smanjiti američku vojnu prisutnost na kontinentu, a to je pitanje koje je ponovno postalo aktualno posljednjih tjedana pošto su europske zemlje odbile podržati njegov rat protiv Irana.

"Europa i NATO moraju donijeti važne odluke, a uskoro ćete znati više", rekao je Hegseth u subotu.

"Predugo su pristojni apeli našim europskim saveznicima da više troše na vlastitu obranu bili mrtvo slovo na papiru", požalio se američki ministar obrane.

Pod pritiskom američkog predsjednika, NATO je prošle godine postavio cilj o ulaganju pet posto BDP-a članica u obranu, ali većina zemalja još je uvijek jako daleko od tog cilja.

Na nedavnom sastanku NATO-a u Švedskoj, američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je Europljanima da će morati naučiti živjeti s manjim brojem američkih vojnika.

