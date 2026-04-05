Helikopteri nadlijeću sela uz plinovod, srpska ministrica: 'Mađarska nam je zahvalila'

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Szijjartom. On joj je zahvalio na brzoj reakciji srpskih vojno-policijskih snaga u sprječavanju prijetnje plinskoj infrastrukturi važnoj za energetsku sigurnost obje zemlje, prenosi Anadolu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Ministarstvo obrane Republike Srbije | Video: Ministarstvo obrane Republike Srbije

- Razgovarali smo i o opskrbi naših tržišta naftnim derivatima i naftom kao i mjerama koje poduzimo kako bi održali pouzdanu i stabilnu opskrbu. Neophodno što prije završiti naftovod Srbija - Mađarska koji će nam osigurati alternativni pravac opskrbe i mogućnost da ne ovisimo samo od jednog pravca za dopremu sirove nafte - napisala je na Instagram profilu Đedović Handanović.

Dodala je da su se dogovorili kako će obje strane efikasnije provoditi sve neophodne korake kako bi taj infrastrukturni projekt što prije bio završen.

- Svijet je suočen s nezapamćenom energetskom krizom zbog rata u Iranu i važno je jačati suradnju s dugogodišnjim i pouzdanim partnerima, čime se dodatno učvršćuje regionalna energetska sigurnost. Mađarska je kao naš strateški partner jedna od zemalja s kojom imamo najintenzivniju suradnju u energetskom sektoru - napisala je ministrica.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da su u blizini ključne plinske infrastrukture na području općine Kanjiža u sjevernoj Vojvodini pronađena dva velika paketa eksploziva, istaknuvši da je Vojska Srbije danas uspjela osujetiti akciju protiv vitalnih interesa zemlje.

Kazao je da je telefonski razgovarao s Orbanom i da ga je obavijestio o istrazi. Kako je ustvrdio, riječ je o eksplozivu razorne snage koji je mogao nanijeti veliku štetu.

- U vezi s današnjim događajima na području općine Kanjiža, na područjima sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić, obavještavamo javnost da je, temeljem naloga Višeg javnog tužiteljstva u Subotici, provedena blokada i pretraga terena na navedenim lokacijama. U akciji su sudjelovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Kriminalističke skupine Vojne policije, pripadnici 72. brigade za specijalne operacije, Sigurnosno-informativne agencije i Vojno-sigurnosne agencije - objavilo je Ministarstvo obrane Republike Srbije.

Nastavljaju da je tom prilikom pronađena veća količina eksploziva, kao i predmeti i alati potrebni za njihovu pripremu i upotrebu. Sumnjivi predmeti nalazili su se u neposrednoj blizini plinovoda, odnosno plinske infrastrukture koja povezuje Republiku Srbiju i Mađarsku.

Pokretanje videa... 03:21 Vučić: Pronašli smo jaki eksploziv kod plinovoda u dva ruksaka! Pričao sam s Orbanom | Video: 24sata/Reuters

Djelo su okvalificirali kao neovlaštenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksploziva te sabotažu u pokušaju.

- Pripadnici sigurnosnih snaga nastavljaju rad na terenu s ciljem pronalaska dodatnih tragova, kao i identificiranja i kaznenog progona osoba koje mogu biti povezane s ovim događajem. Ministarstvo obrane nastavit će, u suradnji s drugim nadležnim tijelima, poduzimati sve mjere radi očuvanja sigurnosti građana i zaštite vitalne infrastrukture Republike Srbije - naveli su.

Na terenu je angažirano oko 140 pripadnika policije i vojske. Više prometnih pravaca u općini Kanjiža je blokirano, uključujući dionice između Trešnjevca i Vojvode Zimonjića, kao i pravac prema selu Velebit. Operacija se provodi kombinirano, pretragom s kopna uz nadzor iz zraka, a iznad područja nadlijeću i helikopteri.