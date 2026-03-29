LIKA I KARLOVAČKA

HEP: Struja se postupno vraća

Piše HINA,
Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL (arhivska fotografija)

Iz Hrvatska elektroprivreda poručuju da je stanje u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji znatno bolje nego dan ranije, ali da na terenu i dalje rade sve raspoložive ekipe.

U odnosu na prethodni dan, situacija s opskrbom električne energije je na sjeveru Ličko-senjske i jugu Karlovačke županije značajno poboljšana, iako opskrba nije u potpunosti normalizirana, rekli su Hini iz Hrvatske elektroprivrede u nedjelju poslijepodne. Na području Elektre Karlovac je bez električne energije oko sedam stotina korisnika, a na području Elektrolike Gospić oko 550. "I dalje su sve raspoložive ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova", poručeno je iz HEP.

Očekuje se postupno smanjenje broja korisnika bez električne energije s protekom dana i otklanjanje većeg dijela kvarova.

RIJEŠEN PROBLEM Nakon oluje vraća se struja u Rakovicu i Plitvička jezera
Nakon oluje vraća se struja u Rakovicu i Plitvička jezera

"Na pojedinim lokacijama nije moguće precizno odrediti točan rok potpune uspostave napajanja, no očekuje se da će i preostali kvarovi biti sanirani u najkraćem mogućem roku, ovisno o uvjetima na terenu", dodano je iz HEP.

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
VIDEO: KRŠ I LOM U ZAGREBU Pet automobila oštećeno je u sudaru. 'Udarac je bio jak'
IZMIJENJENE ZET LINIJE

VIDEO: KRŠ I LOM U ZAGREBU Pet automobila oštećeno je u sudaru. 'Udarac je bio jak'

Putnike na relaciji Kvaternikov trg - Dubrava prevoze autobusi, a između Dubrave i Dupca prometuju tramvaji - piše ZET na svojim službenim stranicama
Uz pomoć dobrih ljudi Kristijan (15) ide na operaciju: 'Sretan sam, više se neću skrivati!'
'HVALA SVIMA'

Uz pomoć dobrih ljudi Kristijan (15) ide na operaciju: 'Sretan sam, više se neću skrivati!'

Nakon teških opeklina iz djetinjstva, Kristijan Jandričić (15) uz pomoć udomiteljice Mare i dobrih ljudi hrabro ide prema operacijama rekonstrukcije lica: ‘Hvala svima’

