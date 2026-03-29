Iz Hrvatska elektroprivreda poručuju da je stanje u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji znatno bolje nego dan ranije, ali da na terenu i dalje rade sve raspoložive ekipe.
HEP: Struja se postupno vraća
U odnosu na prethodni dan, situacija s opskrbom električne energije je na sjeveru Ličko-senjske i jugu Karlovačke županije značajno poboljšana, iako opskrba nije u potpunosti normalizirana, rekli su Hini iz Hrvatske elektroprivrede u nedjelju poslijepodne. Na području Elektre Karlovac je bez električne energije oko sedam stotina korisnika, a na području Elektrolike Gospić oko 550. "I dalje su sve raspoložive ekipe na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova", poručeno je iz HEP.
Očekuje se postupno smanjenje broja korisnika bez električne energije s protekom dana i otklanjanje većeg dijela kvarova.
"Na pojedinim lokacijama nije moguće precizno odrediti točan rok potpune uspostave napajanja, no očekuje se da će i preostali kvarovi biti sanirani u najkraćem mogućem roku, ovisno o uvjetima na terenu", dodano je iz HEP.
