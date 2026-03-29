RIJEŠEN PROBLEM

Nakon oluje vraća se struja u Rakovicu i Plitvička jezera

Piše HINA,
Nakon oluje vraća se struja u Rakovicu i Plitvička jezera
Foto: Hrvoje Kostelac

Načelnici Hrvoje Matejčić i Mihovil Bićanić poručuju da je većina kvarova u Plitvička Jezera i Rakovica otklonjena te da bi preostala naselja trebala dobiti struju do kraja dana.

Glavnina problema sa strujom stanovnika općina Plitvička Jezera u Ličko-senjskoj i Rakovica u Karlovačkoj županiji u nedjelju je riješena, kazali su općinski načelnici, a ostatak bi trebao biti saniran do kraja dana. Načelnik Plitvičkih Jezera Hrvoje Matejčić izjavio je u nedjelju rano popodne da je 99 posto kvarova na elektrodistribuciji koji su nastali uslijed nevremena proteklih dana riješeno i da je preostalo osigurati opskrbu za još najviše dvadeset kuća, od kojih su neke prazne. Dodao je i da će za njih biti osigurana isporuka električne energije do kraja nedjelje, a riječ je o selima Rodić Draga, Matovinska Lisina i Sertić Poljana.

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

"Probija se kroz Matovinsku Lisinu do telekomunikacijskog odašiljača, da se otklone kvarovi", kazao je Matejčić za Hinu.

Sve su ceste na području općine prohodne, nastavio je. "Probili smo se do svih sela i sva su u komunikaciji", dodao je Matejčić, a tamo je bilo palo i do 80 centimetara snijega.

Načelnik susjedne Rakovice koja se nalazi u Karlovačkoj županiji Mihovil Bićanić je također u nedjelju rano poslijepodne rekao Hini da će velika većina općine do kraja dana "prosvijetliti".

Vatrogasci saniraju štete od oluje, objavili fotke s krovova. Stižu vozila za pomoć u Zagreb

"Ostalo je opskrbiti zaseoke na sjeveru, no to bi trebalo biti riješeno danas, a sutradan ćemo očistiti nogostupe", izvijestio je Bićanić.

Komentari 0
