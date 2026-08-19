HEP: Svi korisnici na požarištu kod Omiša ponovno imaju struju, radilo je 200 ljudi

Požar koji je izbio 13. kolovoza prouzročio je značajna oštećenja na elektroenergetskoj mreži, a pogođena su bila područja Borka, Nemire, Balića Rata, Stanića, Ruskamena, Ivašnjaka, Lokve Rogoznice, Čelina, Vrisovca i Brzeta te je bez električne energije ostalo oko 2.200 korisnika, naveli su u svom priopćenju. Na sanaciji mreže svakodnevno je radilo 200 radnika Elektrodalmacije Split iz terenskih jedinica Omiš, Makarska, Ploče, Metković, Vrgorac, Imotski, Sinj i Split, dodali su.

"Opsežni radovi započeli su u ranim jutarnjim satima 15. kolovoza te su danas uspješno završeni. Radnici su uz pomoć volontera kontinuirano bili na terenu i ulagali maksimalne napore kako bi se električna energija u što kraćem roku vratila svim korisnicima", naveli su iz HEP ODS-a.

U tom požaru bilo je oštećeno oko 280 stupova, i to 100 stupova na srednjenaponskoj mreži i 180 stupova na niskonaponskoj mreži. Većina oštećenih stupova nalazila se na teško pristupačnom terenu, što je otežavalo i usporavalo radove sanacije. Osim zračnih vodova oštećeni su bili i kabelski vodovi na mjestima gdje su bili izloženi izravnom kontaktu s vatrom ili visokim temperaturama. što je dodatno produžilo proces ponovne opskrbe električnom energijom pojedinih korisnika.

"Uspjehu akcije povratka opskrbe električnom energijom doprinijeli su pripadnici službi uključenih u aktivnosti na otklanjanju posljedica požara te brojni volonteri na čemu im posebno zahvaljujemo", poručuju iz te kompanije.