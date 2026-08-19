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sanirano 280 oštećenih stupova

HEP: Svi korisnici na požarištu kod Omiša ponovno imaju struju, radilo je 200 ljudi

Piše HINA,
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HEP: Svi korisnici na požarištu kod Omiša ponovno imaju struju, radilo je 200 ljudi
Omiš Borak: Posljedice požara u mjestu Borak iznad Omiša | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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HEP - Operator distribucijskog sustava ( HEP ODS) izvijestio je u srijedu da su svi korisnici na požarom zahvaćenom području Omiša i okolice tijekom dana dobili električnu energiju, a na sanaciji mreže radilo je svakodnevno 200 radnika

Požar koji je izbio 13. kolovoza prouzročio je značajna oštećenja na elektroenergetskoj mreži, a pogođena su bila područja Borka, Nemire, Balića Rata, Stanića, Ruskamena, Ivašnjaka, Lokve Rogoznice, Čelina, Vrisovca i Brzeta te je bez električne energije ostalo oko 2.200 korisnika, naveli su u svom priopćenju. Na sanaciji mreže svakodnevno je radilo 200 radnika Elektrodalmacije Split iz terenskih jedinica Omiš, Makarska, Ploče, Metković, Vrgorac, Imotski, Sinj i Split, dodali su.

"Opsežni radovi započeli su u ranim jutarnjim satima 15. kolovoza te su danas uspješno završeni. Radnici su uz pomoć volontera kontinuirano bili na terenu i ulagali maksimalne napore kako bi se električna energija u što kraćem roku vratila svim korisnicima", naveli su iz HEP ODS-a. 

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 U tom požaru bilo je oštećeno oko 280 stupova, i to 100 stupova na srednjenaponskoj mreži i 180 stupova na niskonaponskoj mreži. Većina oštećenih stupova nalazila se na teško pristupačnom terenu, što je otežavalo i usporavalo radove sanacije. Osim zračnih vodova oštećeni su bili i kabelski vodovi na mjestima gdje su bili izloženi izravnom kontaktu s vatrom ili visokim temperaturama. što je dodatno produžilo proces ponovne opskrbe električnom energijom pojedinih korisnika.

 "Uspjehu akcije povratka opskrbe električnom energijom doprinijeli su pripadnici službi uključenih u aktivnosti na otklanjanju posljedica požara te brojni volonteri na čemu im posebno zahvaljujemo", poručuju iz te kompanije.

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