HEP u prvom polugodištu ima dobit od 959,6 milijuna kuna!

Po podacima iz izvješća, ukupni su prihodi HEP grupe u prvih šest mjeseci ove godine iznosili 7,32 milijarde kuna, što je pad za 8,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine

<p>HEP grupa je u prvom polugodištu ove godine ostvarila konsolidiranu neto dobit od 959,6 milijuna kuna, što je za 100,3 milijuna kuna, ili 11,7 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje, podaci su iz u srijedu objavljenog konsolidiranog financijskog izvješća Hrvatske elektroprivrede (HEP). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Po podacima iz izvješća, ukupni su prihodi HEP grupe u prvih šest mjeseci ove godine iznosili 7,32 milijarde kuna, što je pad za 8,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, no još su više pali ukupni rashodi, za 11,4 posto, na 6,14 milijardu kuna. </p><p>"Na poslovanje u prvom polugodištu utjecale su poduzete epidemiološke mjere u cilju sprječavanja širenja novog koronavirusa (Covid-19), koje su dovele do zaustavljanja dijela gospodarskih aktivnosti, a time i do pada potrošnje električne energije u Hrvatskoj i na tržištima susjednih zemalja. Smanjenje gospodarskih aktivnosti širom Europe dovelo je i do pada cijena električne energije, plina i ugljena", navodi se u obrazloženju polugodišnjih izvješća koje je HEP objavio na svojim internet stranicama i putem Hanfinog službenog registra propisanih informacija. </p><p>Po podacima HEP-a, u prvih šest mjeseci ove godine ukupna potrošnja električne energije kupaca u Hrvatskoj iznosila je 7.428 gigavatsati (GWh), što je za 606 GWh, ili 7,5 posto manje u odnosu isto lanjsko razdoblje, pri čemu je potrošnja kupaca poduzetništva smanjenja za 577 GWh, a kućanstava za 28 GWh.</p><p>Ukupna prodaja opskrbljivača HEP grupe manja je za 563 GWh (7,7 posto) u odnosu na isto razdoblje 2019. godine te je u prvih šest mjeseci ove godine HEP grupa ostvarila tržišni udio od 91,1 posto, dok je u isto vrijeme lani taj udio bio 91,3 posto, navodi se u izvješću. </p><p>Iz HEP-a objašnjavaju kako su prvo polugodište ove godine obilježile nepovoljnije hidrološke okolnosti u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s udjelom od 28,1 posto u strukturi izvora električne energije. U hidroelektranama je proizvedeno 2.461 GWh, što je za 468 GWh manje u odnosu na prvo polugodište 2019. godine.</p><p>No, uslijed manje potrošnje, ostvarena je manja nabava električne energije na tržištu za 1.168 GWh, ili za 27,2 posto, manja proizvodnja u termoelektranama za 7 GWh, ili 0,4 posto, što je utjecalo na smanjenje troškova poslovanja. Ukupno je nabavljeno 3.119 GWh, od čega se 629 GWh odnosi na otkup električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracija u sustavu poticaja, a 2.490 GWh na uvoz i nabavu od trgovaca i proizvođača u Republici Hrvatskoj te nabavu za pokriće gubitaka u mreži prijenosa.</p><p>U termoelektranama je u prvom polugodištu proizvedeno 1.652 GWh električne energije, a isporuka iz nuklearne elektrane Krško (koja je u suvlasništvu HEP-a) iznosila je 1.513 GWh, što predstavlja 17,3 posto raspoložive električne energije HEP grupe.</p><p>Po podacima iz konsolidiranog izvješća, poslovni prihodi HEP grupe u prvih šest mjeseci ove godine su iznosili 7,14 milijarde kuna, što je na godišnjoj razini smanjenje za 9 posto ili za 705,4 milijuna kuna. </p><p>Najveći dio prihoda HEP grupa ostvaruje od prodaje električne energije i ti su prihodi ostvareni u iznosu 5,49 milijardi kuna, što je u odnosu na prvo polugodište lani smanjenje za 769,6 milijuna kuna, ili za 12,3 posto, a objašnjava se manjim prihodom od prodaje električne energije na inozemnom tržištu i izvoza viškova električne energije te smanjene prodaje električne energije kupcima u Hrvatskoj uslijed manje potrošnje.</p><p>Prihodi od prodaje toplinske energije manji su za 9,9 milijuna kuna, a od prodaje plina za 66,8 milijuna kuna, dok su svi ostali poslovni prihodi povećani za 140,9 milijuna kuna.</p><p>U prvom polugodištu su poslovni rashodi HEP grupe iznosili 5,95 milijardi kuna i manji su za 862,4 milijuna kuna, ili za 12,7 posto.</p><p>Troškovi nabave električne energije iznosili su 1,16 milijardi kuna i smanjeni su u odnosu na prvo polugodište lani za 34,1 posto, ili za 601,8 milijuna kuna. Smanjenje troškova, kako se objašnjava, rezultat je manjih troškova uvoza uslijed manjih uvezenih količina te uz nižu cijenu uvezene električne energije. Istovremeno je smanjen otkup električne energije u sustavu poticaja uslijed smanjenog postotka obveznog otkupa od početka 2020. godine.</p><p>Po podacima iz izvješća, trošak energetskog goriva u prvoj polovini ove godine iznosi 729,6 milijuna kuna, što je smanjenje za 165,4 milijuna kuna (18,5 posto) zbog manje utrošenih količina i cijena ugljena i šumske biomase uz nižu cijenu plina. Trošak nabave plina za prodaju na veleprodajnom tržištu te za tržišnu opskrbu smanjeni su za 159,3 milijuna kuna (20,3 posto).</p><p>Investicije HEP grupe u prvih šest mjeseci ove godine iznosile su 1,25 milijarde kuna, što obuhvaća zamjene, rekonstrukcije, revitalizacije postojećih energetskih objekata, izgradnju i pripremu izgradnje novih energetskih objekata te priključenje potrošača, ističe se u izvješću.</p><p>Uz konsolidirano izvješće za HEP grupu (HEP d.d. i ovisna društva), kompanija je objavila i nekonsolidirano izvješće za matičnu tvrtku HEP d.d. </p><p>Po podacima iz tog nekonsolidiranog izvješća, HEP d.d. u prvom polugodištu ostvarila neto dobit u iznosu od 1,21 milijardu kuna, što je za oko 44 milijuna kuna manje nego u istom razdoblju lani. </p><p>U izvješću se također podsjeća da je HEP d.d. krajem kolovoza ove godine isplatio 664,4 milijuna kuna iz lanjske dobiti u korist državnog proračuna, a temeljem Vladine odluke o visini, načinu i rokovima isplate sredstva trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. 