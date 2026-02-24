Hermanovo izjednačavanje antifašizma i NDH opasnije je od Dabrina pokladnog ustaštva

Kad već nije mogao izgovoriti to u lice Franji Tuđmanu, bilo bi pristojno od Mislava Hermana da je otišao makar položiti vijenac na jedan od stotinu spomenika Franji Tuđmanu, bivšem partizanu i generalu JNA, te osnivaču HDZ-a.

"Za mene je 1945. jugoslavenski antifašizam poništio sve dobro što je dotad napravio i za mene nema nikakve razlike između njega i NDH", rekao je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba novinaru N1 televizije. "Tim zločinima pogažene su sve tekovine antifašizma u Hrvatskoj".

Tko smatra da nema "nikakve razlike" između jugoslavenskog antifašizma i NDH, zapravo opravdava i zastupa NDH.

Što je dobro u NDH?

Osim što je Herman plasirao novokomponiranu desničarsku floskulu kojom se traži opravdanje za ustaštvo tako što će ga se izjednačavati s antifašizmom, izgovorio je notornu besmislicu lišenu temeljne logike.

Jer, ako je jugoslavenski antifašizam "poništio sve dobro" što je dotad napravio, kako se mogao izjednačiti s ustaškim režimom koji nije napravio ništa dobro?

I to ogromna, tektonska, fundamentalna, neoboriva, civilizacijska razlika između partizanskog pokreta i NDH: antifašisti su oslobodili hrvatski teritorij, zaokružili granice, pobijedili nacizam i fašizam, četnike i ustaše, udarili temelj modernoj hrvatskoj državi.

A što je postigao NDH?

Što je dobro ostvario NDH, umjetna kvislinška tvorevina koja je svoj suverenitet predala Mussoliniju i Hitleru i u čijem je genetskom kodu upisan zločin, genocid, istrebljenje, ubijanje, rasizam, antisemitizam, fašizam, konc-logori?

Antifašistički temelji

Moderna hrvatska država bazira se upravo na antifašističkoj pobjedi nad ustaškoj NDH.

Ako su jugoslavenski antifašisti "poništili sve dobro", to onda znači da je to dobro bilo izboreno i dosegnuto. I to dobro na kojem se bazirala moderna hrvatska država, u granicama i tekovinama koje su obranjene u Domovinskom ratu.

Kako može visoko pozicionirani dužnosnik HDZ-a izgovarati ovakve stvari?

Može se govoriti o komunističkim zločinima, o režimu koji je nakon rata uveo diktaturu, o zatvorima, progonima, ubojstvima, jednoumlju, kultu ličnosti... Ali ne može se izjednačavati pokret koji je oslobodio Hrvatsku s režimom koji je doslovno provodio okupaciju Hrvatske.

Trudili se činiti zlo

Antu Pavelića talijanski fašisti doveli su u Zagreb i instalirali na čelo fašističke države, dok su jugoslavenski antifašisti branili svoju državu, svoje gradove i svoje krajeve od okupacije.

Kako onda miljenik Andreja Plenkovića može tvrditi da "nema nikakve razlike" između onih koji su "poništili sve dobro" i onih koji su se trudili činiti zlo.

Što takve izjave sada znače?

Izjave koje se niti jedan HDZ-ovac nije usudio izgovoriti u vrijeme Franje Tuđmana, pa ni u dvadeset godina nakon njegove smrti.

HDZ otišao u ustaše

Plasiraju se upravo u trenutku kad je HDZ uveo radikalni desničarski Domovinski pokret u Vladu, kad se Plenković poklonio Marku Perkoviću Thompsonu u njegovoj ZDS revoluciji, kad Mislav Herman, bezlični politički amater iz centra Zagreba, misli da je ustaštvo pomodno i da se mora uklopiti u ono što smatra prevladavajućim trendom.

Ove riječi ne izgovara Josip Dabro, još jedan desničarski bezveznjak i izgubljena duša, zastupnik na kojem se brusi kritičnost i treniraju ultimatumi, kojem se tako lako rugati i još lakše ga je ismijavati.

Ovo je izgovorio Plenkovićev kandidat za gradonačelnika Zagreba, renomirani liječnik, predstavnik onoga što bi se smatralo ozbiljnom strujom u HDZ-u.

I takva osoba stavlja znak jednakosti između antifašizma i NDH: između pokreta koji je "poništio sve dobro" i onoga koji je provodio samo zlo.

Pljuje Tuđmanu u lice

Ne samo da se time daje opravdanje ustaškom pokretu, amnestira ga se od grijeha i poistovjećuje s onima koji su pobijedili taj ustaški fašizam, već se falsificira povijest, udara u ustavne temelje hrvatske države, čak i pljuje u lice osnivaču HDZ-a Franji Tuđmanu.

Možda Mislav Herman ne zna tko je bio i čime se bavio Franjo Tuđman?

Tvrditi da Herman ne zna što govori bilo bi naivno simplificiranje njegovih riječi.

Radi se o trendu izjednačavanja antifašizma i fašizma, započetom s dvostrukim konotacijama i nastavljeno širenjem fašističke ideologije, ne samo u obliku ZDS ustaštva, već i odnosa prema ustavnim vrijednostima, prema povijesti, liberalnoj demokraciji, slobodama, pravima žena i manjina...

Umivanje NDH

Herman je predstavnik onih koji ne mogu braniti NDH nikako drugačije nego da ga izjednačavaju s "jugoslavenskim antifašizmom", da se ustaški zločini, genocid, Jasenovac, ZDS umanjuju i relativiziraju usporedbom s komunističkim zločinima.

Oni koji su "poništili sve dobro" što su napravili jednaki su onima koji ništa dobro nisu napravili. I koji sada ne mogu podnijeti i otvoreno uništavaju državu temeljenu na antifašizmu.

Rušili bi antifašističke i komunističke spomenike, poništavali nasljeđe "jugoslavenskog antifašizma"? Neka krenu od Franje Tuđmana.