Hernadi: Kapacitet Janafa ove će se godine više puta testirati

Mađarski MOL uvezao je oko 35.000 tona ukrajinske sirove nafte putem naftovoda Družba na zahtjev Kijeva nakon požara u blizini naftovoda krajem siječnja, rekao je izvršni predsjednik Zsolt Hernadi komercijalnoj televizijskoj postaji ATV, kazavši i da će se kapacitet Jadranskog naftovoda (Janaf) ove godine više puta testirati. Ukrajinski industrijski dužnosnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, prenosi Reuters.

Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj - jedinim zemljama Europske unije koje još uvijek uvoze rusku naftu - putem naftovoda obustavljene su od 27. siječnja nakon, prema navodima Kijeva, ruskog napada na crpne instalacije u zapadnoj Ukrajini.

Mađarska i Slovačka tvrde da Ukrajina drži naftovod izvan upotrebe iz političkih razloga, što je potaknulo Budimpeštu da blokira nove sankcije EU Rusiji. Kijev, pak, kaže da popravci traju.

Prošli tjedan Reuters je izvijestio, pozivajući se na tri industrijska izvora upoznata s tim pitanjem, da je prije oštećenja naftovod Družba izvozio nešto ukrajinske nafte i mnogo veće količine ruske sirove nafte. Hernadi je rekao da MOL vjeruje da sam naftovod nije pretrpio nikakvu štetu.

"Kad je izbio požar... iz drugih skladišta počeli su pumpati ukrajinsku sirovu naftu u naftovod. Ukrajinski kolege su nas zamolili... da preuzmemo tu naftu kako bismo spriječili daljnju eskalaciju problema i požara. I preuzeli smo 35.000 tona ukrajinske sirove nafte koja je stigla naftovodom Družba tijekom 2-3 dana", rekao je Hernadi u intervjuu za ATV kasno u ponedjeljak.

Ukrajinsko veleposlanstvo u Budimpešti kasno u ponedjeljak izjavilo je da "mogućnost i vrijeme popravka naftovoda isključivo ovisi o sigurnosnim okolnostima" jer Rusija nastavlja svoje napade.

Hernadi je rekao da će se kapacitet Jadranskog naftovoda, koji je alternativa Družbi za dopremu pošiljki nafte iz Hrvatske morskim putem, ove godine više puta testirati.

MOL-ova glavna mađarska rafinerija još uvijek radi s oko 40 posto ispod kapaciteta zbog požara prošle godine, rekao je Hernadi, a tako će ostati do kolovoza.

Nestašica dizela

Po pisanju dailynewshungary.com, pak, Hernádi je u tom intervjuu za ATV kazao i da većina tankera čeka da se situacija u Hormuškom tjesnacu riješi te je ukazao na trenutni porast cijena sirove nafte, dizela i plina, ali je dodao da je utjecaj tog uskog grla na globalno tržište još uvijek "nemoguće predvidjeti".

Na pitanje o potencijalnim problemima s opskrbom na lokalnom tržištu, Hernadi je rekao da je prekid opskrbe sirovom naftom putem Družbe pogoršao rizike. Dodao je da trenutno u srednjoj Europi postoji nestašica dizela, a uvoz podmiruje oko trećinu potražnje.

Ranije bi većina europskog dizela dolazila iz Rusije, ali taj je izvor opskrbe postupno ukinut zbog politike sankcija od početka 2025., rekao je. "Te politike nisu bile dobro promišljene", dodao je.