PRIJETNJE ZAGREBU

Komisija o ultimatumu Mađara: Na Hrvatskoj da odluči hoće li pustiti rusku naftu preko Janafa

Piše HINA,
MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka

Za provedbu sankcija odgovorne su države članice i prema tome na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod, izjavila je u petak glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen. “Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice”, rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda.

MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

"Prema sankcijama EU-a i SAD-a, hrvatski operator naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete",poručili su iz mađarske naftne i plinske kompanije.

VISOKE CIJENE TRANSPORTA MOL optužuje: Janaf krši zakon; Šušnjar: 'Nećemo pristati na nikakve ucjene i pritiske...'
Itkonen je rekla da nema komentara na komunikaciju između pojedinih tvrtki.

Europska unija je u lipnju 2022. u okviru šestog paketa sankcija protiv Rusije zabranila uvoz ruske nafte morskim putem.

Mađarska, Slovačka i Češka, zemlje bez izlaza na more, dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda.

Iako je iznimka iz 2022. trebala biti privremena, Mađarska i Slovačka su nastavile uvoziti naftu i ostale gotovo potpuno ovisne o Rusiji, protivno politici ostalih država članica.

Premijer Andrej Plenković je u srijedu rekao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja.

U SREDIŠTU PAŽNJE Janaf lani ostvario 35 milijuna eura neto dobiti
Naftovod Družba je oštećen 27. siječnja ove godine u ruskom napadu dronovima i od tada je dotok nafte prekinut. 

OSTALO

