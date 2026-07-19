Obavijesti

News

Komentari 1
DRAMA NA PLAŽI

HEROJI IZ KAŠTELA Iz mora su spasili ženu koja se utapala! 'Doplivali su do nje jako brzo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HEROJI IZ KAŠTELA Iz mora su spasili ženu koja se utapala! 'Doplivali su do nje jako brzo'
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako su javili očevici, muškarci koji su skočili u pomoć spriječili su moguću tragediju...

Kako javlja dalmatinskiportal.hr prava drama odvijala se jučer oko 15 sati u Kaštel Gomilici, gdje su trojica mladića brzom i hrabrom reakcijom spasila stariju ženu iz mora.

- Ljudi žena se utapa - odjeknulo je plažom u jednom trenutku. Trojica muškaraca starih između 20 i 30 godina odmah su skočila u more i  velikom brzinom doplivala do žene koja se nalazila daleko od obale. Uspjeli su je izvući na sigurno.

DETALJI AKCIJE KOD PLITVICA 'JEDNA OD NAJTEŽIH AKCIJA!' Ovako su spasili ljude iz vozila koje je visjelo nad provalijom
'JEDNA OD NAJTEŽIH AKCIJA!' Ovako su spasili ljude iz vozila koje je visjelo nad provalijom

Na mjestu događaja odmah se okupio veliki broj kupača koji su svjedočili cijelom događaju te pljeskom i riječima pohvale odali priznanje hrabrim mladićima.

DR

- U vremenu kada često slušamo negativne vijesti, ovakvi primjeri hrabrosti, humanosti i brige za drugoga zaslužuju svaku pohvalu - rekli su svjedoci događaja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KB Dubrava prva izvela ovaj zahvat u RH: 'Nakon 2 godine bolovi u leđima su mi nestali'
LIJEČNICI I PACIJENTICA GOVORE ZA 24SATA

KB Dubrava prva izvela ovaj zahvat u RH: 'Nakon 2 godine bolovi u leđima su mi nestali'

Tim KB-a Dubrava prvi je u Hrvatskoj izveo zahvat na kralježnici kroz male rezove na trbuhu. - Prošlo je glatko, otkrivaju nam liječnici.
EKSKLUZIVNO Veterinar koji je spriječio katastrofu za 24sata: 'Nikada tako što nisam doživio'
DRAMA NA SJEVERU HRVATSKE

EKSKLUZIVNO Veterinar koji je spriječio katastrofu za 24sata: 'Nikada tako što nisam doživio'

Rekao sam im nemojte istovarivati svinje prije nego vidimo što je jer svinje nemaju oznake, rekao nam je veterinar....
FOTO Pogledajte kako izgleda kuća kod Đurđevca: Ne, nije snijeg, a razlog je jako lijep...
Slavlje

FOTO Pogledajte kako izgleda kuća kod Đurđevca: Ne, nije snijeg, a razlog je jako lijep...

Povodom dolaska bebe iz rodilišta prijatelji su doslovce zasuli kuću perjem...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026