HEROJI IZ KAŠTELA Iz mora su spasili ženu koja se utapala! 'Doplivali su do nje jako brzo'

Kako javlja dalmatinskiportal.hr prava drama odvijala se jučer oko 15 sati u Kaštel Gomilici, gdje su trojica mladića brzom i hrabrom reakcijom spasila stariju ženu iz mora.

- Ljudi žena se utapa - odjeknulo je plažom u jednom trenutku. Trojica muškaraca starih između 20 i 30 godina odmah su skočila u more i velikom brzinom doplivala do žene koja se nalazila daleko od obale. Uspjeli su je izvući na sigurno.

Na mjestu događaja odmah se okupio veliki broj kupača koji su svjedočili cijelom događaju te pljeskom i riječima pohvale odali priznanje hrabrim mladićima.

DR

- U vremenu kada često slušamo negativne vijesti, ovakvi primjeri hrabrosti, humanosti i brige za drugoga zaslužuju svaku pohvalu - rekli su svjedoci događaja.