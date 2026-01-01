Obavijesti

POGINULE 24 OSOBE

Herson: Ruske vlasti optužuju Ukrajinu za napad dronom na velikoj proslavi Nove godine

Piše HINA,
Foto: STRINGER, ilustracija

Guverner Hersona kojeg je postavila Rusija optužio je Ukrajinu za namjerni napad na hotel i kafić, Kijev zasad bez komentara

Guverner južne ukrajinske regije Herson, kojeg je postavila Rusija, u četvrtak je optužio Ukrajinu za ubojstvo najmanje 24 osobe u napadu dronom na hotel i kafić u kojima se održavala proslava Nove godine.

Guverner Vladimir Saldo iznio je tu tvrdnju u izjavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Saldo je u svojoj objavi ustvrdio da su tri ukrajinska drona pogodila mjesto proslave Nove godine u Horliju, selu na obali, u "namjernom napadu".

Ruske državne novinske agencije izvijestile su da je najmanje 24 ljudi poginulo, a 29 ozlijeđeno, pozivajući se na lokalnu podružnicu ruskog ministarstva za izvanredne situacije.

Herson je jedna od četiri regije u Ukrajini koje je Rusija 2022. godine proglasila svojima, što su Kijev i većina zapadnih zemalja osudili kao nezakonito otimanje teritorija. 

