Hezbolah pozvao Papu Lava: 'Odbacite izraelsku agresiju'

Proiranski libanonski pokret znatno je oslabio krajem studenoga 2024. nakon godinu dana neprijateljstava, u sklopu koje je izbio i dvomjesečni otvoreni rat s Izraelom, potaknut njegovim prekograničnim napadima na izraelski teritorij na početku rata u Gazi. Koristimo ovu prigodu i vaš posjet (...) da bismo potvrdili svoju predanost suživotu", napisala je grupa u poruci objavljenoj u subotu na svojim društvenim mrežama.

"Oslanjamo se na stajalište Vaše Svetosti, a to je da odbacite nepravdu i agresiju koju su cionistički osvajači i njihovi pristaše počinili protiv naše libanonske nacije", stoji u izjavi, u kojoj se osuđuje i "kontinuirana i neprihvatljiva agresija" Izraela.

Unatoč prekidu vatre koji je uslijedio prije godinu dana, izraelska je vojska posljednjih tjedana pojačala svoje napade na Libanon, tvrdeći da želi spriječiti ponovno naoružavanje Hezbolaha, što skupina negira. Dana 23. studenoga izraelska vojska ubila je vojnog zapovjednika organizacije, Haithama Alija Tabatabaija u napadu u predgrađu Bejruta.

U govoru održanom u petak, vođa Hezbolaha Naim Kasem pozdravio je predstojeći posjet pape Lava XIV. Libanonu, istaknuvši kako je članove svoje organizacije zadužio da uruče pismo Papi.

"Ovaj posjet događa se u ključnom trenutku. Molimo da Sveti Otac pomogne pri širenju mira u Libanonu, oslobađanju zemlje i okončanju agresije", dodao je Kasem.

Nakon Turske, pretežno muslimanske zemlje, u kojoj je isticao važnost međuvjerskog dijaloga, papa Lav XIV. bi, od nedjelje do utorka trebao boraviti u Libanonu u sklopu toga dugo očekivanog putovanja.

Očekuje se da će Sveti Otac održati misu na otvorenom na bejrutskoj obali pred otprilike 120.000 ljudi.

Unatoč važnoj političkoj ulozi koju imaju kršćani u Libanonu, jedinoj arapskoj državi u kojoj je predsjednik član ove zajednice, njihov se broj posljednjih desetljeća smanjio, uglavnom zbog emigracije mladih.