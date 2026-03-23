HGK i HUP o mjerama Vlade: 'Opskrba i stabilnost su ključni'

Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) pozdravljaju novi paket mjera Vlade za pomoć građanima i gospodarstvu, uz poruku da su stabilnost cijena energije i sigurnost opskrbe ključni za gospodarstvo te ukazuju na potrebu dodatne pomoći ako se nastavi energetski šok odnosno ciljanih mjera.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović kazao je u povodu donošenja 10. paketa mjera Vlade RH da je trenutni energetski šok prijetnja rastu globalne ekonomije "kakvom nismo dugo svjedočili", tako da će gospodarstvu svakako biti nužna pomoć u idućim tjednima i mjesecima.

"Podržavamo mjere Vlade RH vezane uz ograničavanja cijena goriva jer će pozitivno utjecati i na cijene usluga prijevoza. Posebno nam je drago zbog nastavka mjere potpore cijene goriva za komercijalni prijevoz putnika, što je HGK dodatno zagovarala. Ta mjera će pridonijeti prevladavanju negativnih trendova u poslovanju cestovnih prijevoznika putnika u razdoblju intenzivnog porasta cijene goriva te će omogućiti građanima jeftiniji javni prijevoz", istaknuo je.

Pozdravlja i program potpore sjetvi u tijeku, pomoć za hrvatsko ribarstvo, kao i ubrzanu dinamiku isplate potpora u poljoprivredi.

"Smatramo važnim što se jamči stabilnost u cijenama električne energije za poduzetništvo s potrošnjom do 250 tisuća kWh, što olakšava poslovanje manjim i srednjim poduzećima. Mjera kompenzacije indirektnih troškova za ugljični dioksid za oko 400 poduzeća pomoći će u ublažavanju rasta cijene električne energije koja je na burzi porasla od 10 do 25 posto, što je mjera koju je HGK zagovarala kao izrazito važnu stavku za velika poduzeća prerađivačke industrije", kazao je Burilović.

Napominje i da bi, ako se rast cijena električne energije na burzama nastavi, što će poglavito ovisiti o trendu cijene prirodnog plina, u kratkom razdoblju mogle biti potrebne i ciljane dodatne subvencije za velike industrijske potrošače.

HUP: Sigurnost opskrbe energentima treba biti prioritet

I HUP pozdravlja nove mjere Vlade te ističe važnost osiguravanja stabilne opskrbe i prihvatljivih cijena energije za gospodarstvo kao preduvjet ublažavanja inflatornih pritisaka.

Ističu i da je potrebno voditi računa o opstojnosti malih distributera naftnih derivata, koji predstavljaju ključnu infrastrukturu opskrbe u ruralnim i poljoprivrednim područjima te su u mnogim sredinama jedini dostupni opskrbni kanal. Ograničavanje maloprodajnih cijena dovodi pojedine distributere u situaciju prodaje ispod nabavne cijene, što ugrožava njihovo poslovanje i povećava rizik nestašica u ruralnim i poljoprivrednim sredinama, upozoravaju.

"Zalažemo se za ciljane mjere usmjerene na one kojima su zaista i potrebne, kao i zaštitu konkurentnosti domaćeg gospodarstva kroz direktna rješenja. Primjena općih subvencija dodatno opterećuje javne financije bez jasnog učinka. Stoga je nužno ubrzati uspostavu Središnjeg registra stanovništva, koji bi omogućio pravednije i učinkovitije usmjeravanje socijalnih transfera koji bi bili ciljani, ali izdašniji za one kojima je pomoć zaista potrebna", izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.

HUP podsjeća i kako je očuvanje stabilnosti troškova energije ključno i za prehrambeni sektor, jer izravno utječe na cijene hrane i opskrbu tržišta. "Intervencijama u zadržavanje cijena energije u kratkom roku možemo osigurati stabilnost, dok na dugi rok moramo potaknuti investicije u energetsku neovisnost. Između ostalog, treba i hitno učiniti sve kako bismo otključali privatne investicije u oko 3 GW obnovljivih izvora energije koji čekaju donošenje metodologije za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu", poručio je predsjednik HUP-a Mislav Balković.

HUP pritom naglašava kako je potrebno razmotriti modele subvencioniranja električne energije za poduzeća, po uzoru na druge države članice Europske unije. Dugoročno su nužna značajna ulaganja u energetsku infrastrukturu i modernizaciju elektroenergetske mreže, kao i osiguravanje dodatnih izvora financiranja kroz EU fondove i privatna ulaganja. Razvoj naprednih energetskih rješenja ključan je za jačanje otpornosti gospodarstva i smanjenje troškova energije.

Napominju da hrvatske tvrtke već sada plaćaju električnu energiju 18 posto skuplje od prosjeka EU, a u nekim industrijama električna energija čini između 15 i 40 posto varijabilnog troška proizvodnje, pa razlika od samo 10 do 15 eura po megavatsatu može značiti izravno smanjenje profitabilnosti i odgodu ulaganja.

Vlada donijela 10. paket mjera pomoći

Deseti vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan je 450 milijuna eura, a uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine, rekao je u ponedjeljak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.

Premijer Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

To je agresivan i silovit rast cijene nafte, a vlada u takvim okolnostima želi očuvati sigurnost opskrbe i priuštivost cijena, zadržati radna mjesta, gospodarsku aktivnost i što više ublažiti pritisak na rast cijena i to ne samo energenata, rekao je Plenković.

Stoga Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva te je odlučila smanjiti trošarine i dio premije distributera goriva. Kada je riječ o cijenama električne energije i plina, Plenković je rekao da je izlazak iz subvencija planiran za 1. travnja, ali je vlada odlučila nastaviti subvencije još šest mjeseci, do 30. rujna i to i za građane i poduzetnike.

Nastavljaju se i mjere za ugrožene kupce energenata, za što je predviđeno 55 milijuna eura i to kroz vaučer od 70 eura mjesečno po kućanstvu za troškove električne, plinske ili toplinske energije. Vlada je pripremila i mjere za potporu održivosti domaćega javnog prijevoza u iznosu od osam milijuna eura. To je mjera potpore javnom prijevozu putnika od 0,16 eura po litri dizela.

Između ostaloga, paket za poljoprivrednike i ribare od 28 milijuna eura sadrži potporu od sto eura po hektaru za troškove sjetve i sadnje ratarskih kultura, voća i povrća od 100 eura po hektaru za prvih deset i 50 eura po hektaru za drugih deset hektara, s isplatom u prvoj polovici godine, za što je izdvojeno 20 milijuna eura...