Plenković najavio paket mjera: Vlada će ublažiti rast cijena

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu kako će Vlada kroz nove energetske mjere, koje su najavljene za početak idučeg tjedna, intervenirati tako da rast cijena energenata bude manjii te da bude nosiv za naše građane i gospodarstvo.

Na paketu mjera se intenzivno radi, a Vlada će iskoristiti alate koji su joj na raspolaganju da ublaži rast energenata.

- Vlada će intervenirati da taj rast bude manji i da bude nosiv za naše građane i gospodarstvo. To je naša temeljna zadaća - rekao je Plenković u KBC-u Zagreb nakon obilaska više lokacija obnove u Zagrebu.

- Ponudit ćemo sve što se odnosi na cijene struje. Plin je reguliran do listopada. Donijet ćemo odluke o ugroženim kupcima energenata, razmotrit ćemo niz mjera za poljoprivrednike. Za njih je rast plavog dizela posebno osjetljiv. To će biti jedan paket na kojem se intenzivno radi - kazao je premijer.

Najavio je da će prije donošenja na sjednici Vlade paket biti predstavljen koalicijskim i socijalnim partnerima. Cilj je, naglasio je, da oni koji trebaju imaju gorivo i da ta cijena ne bude prevelika.

- Nalazimo se na početku najveće energetske krize koji ova generacija pamti pa u tom kontekstu treba imati u vidu činjenicu da će Vlada, kao što je činila i do sada, morati intervenirati, ne samo o cijeni naftnih derivata nego će pratiti i cijene plina na tržištu te posljedično cijene struje - kazao je Plenković.

- Ova će kriza biti ozbiljnija nego u vremenu ruske agresije na Ukrajinu jer je širih, globalnih razmjera. Morat ćemo se naučiti živjeti s tim i prilagođavati se. Vlada će činiti sve što može da sve te pritiske ublažava - kazao je.

Barel nafte prije početka rata bio je 70-71 dolar da bi prije dan-dva, zbog rata na Bliskom istoku, skočio na 116-117 dolara. To je ogroman rast koji će se reflektirati i na dvotjednoj razini na cijenama supera, i eurodizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina za spremnike za boce, kazao je Plenković.

- Rast eurodizela bio je za 20 posto, supera 15 posto, plavog dizela za 40 posto. To više nije rast koji je zanemariv ali još uvijek ćemo to napraviti na način da ona cijena koju će ljudi plaćati na pumpama bude manja nego što je bila u vrhu energetske krize prije četiri godine - rekao je, podsjetivši kako je Vlada i tada intervenirala mjerama.

Smatra da se nalazimo u dosad najzahtjevnijoj situaciji u pogledu opskrbe energentima, s obzirom na blokirane flote, tankere koji ne mogu kroz Hormuški tjesnac, na mogućnosti otpreme i prerade nafte, te na u ratu pogođena postrojenja ili naftna polja. Kazao je također da je teško kompenzirati gubitak 20 posto svjetske nafte.