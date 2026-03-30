HGSS na skijama nosio kruh ljudima zametenim snijegom: ‘Izgledalo je kao apokalipsa!’

Na putu prema kućama bilo je jako čudno, izgledalo je kao nekakva apokalipsa, nisam mogao vjerovati da na snijegu nije doslovce bilo nikakvih tragova, baš čudno, ispričao nam je Davorin Turković, gorski spasilac iz stanice HGSS Ogulin. Upravo on je s jednom od pripravnica, mlađom kolegicom, pomagao tijekom vikenda stanovništvu koje je bilo doslovce zameteno snijegom.

- Tri dana bez kontakta s ostatkom svijeta. Dva para skija. Dva crvena ruksaka puna kruha. Jedna služba. Često nas pitaju što nam znači biti u HGSS-u. HGSS je služba. Angažiranost. Pomoć. Dužnost. Volja. HGSS je kad daš dedi štrucu kruha u ruke. I on ti kaže: ‘Vala ti, sinko!’. Pa ti bude toplo oko srca - opisao je HGSS akciju na društvenim mrežama.

Kako nam je detaljnije objasnio Davorin, išli su u obilazak kuća koje su bile doslovce odsječene zbog visine snijega, ali i palih stabala nakon nevremena za vikend.

- Bilo je moguće ići samo na skijama, to su sela koja su udaljena od glavne prometnice, pa je bio problem, ljudi uopće nisu znali tko tamo živi. Raspitivali smo se kod mještana, to je uglavnom starije stanovništvo - govori nam Davorin.

Dodaje kako su obišli šest kuća u kojima je bilo 10-ak osoba.

- Donijeli smo im kruh, pitali ih što treba. Oni su bez struje doslovce tri dana. Kad smo došli, bili su iznenađeni što nekoga vide, ali im je bilo drago. Oni se inače griju na drva, nije im bio preveliki problem nestanak struje, neki su si čak i sami ispekli kruh. Pitali smo ih je l’ trebaju lijekova, ljudima je najviše bilo drago što je netko došao i pitao ih kako su - kaže nam.

Opisujući samu akciju Davorin ističe kako je riječ o zahtjevnom terenu.

- Tamo moraju strojevi čistiti, obične ralice ne mogu proći, a dodatni kaos napravile su grane i drveće koje je palo. Nama je normalno biti na skijama, to nam je jedna od osnovnih vještina, ali, svakako, naporno je - opisuje nam ovaj HGSS-ovac.

Dodaje i kako im je bilo drago kad su došli do ljudi, kad su im pomogli.

- Počastili su nas, skuhali čaj, jedna gospođa nas je čak ponudila i kolačima, super je taj osjećaj kad nekome možeš pomoći, tamo su ljudi bez signala, baš mi je drago što smo došli do njih. Također, ovoga smo vikenda imali i mnogo drugih akcija oko snježnog nevremena, najviše smo pomagali HEP-u i drugim službama da mogu obaviti što trebaju - zaključuje HGSS-ovac.

Njegova kolegica iz HGSS-a Ogulin, Dina Botta, podsjetila je kako je za vikend općinu Saborsko za vikend pogodilo snažno nevrijeme.

- Bilo je jako puno snijega, toliko da je bilo prekinuto napajanje električnom energijom, telekomunikacijom, internetom, vodom. Ti su ljudi doslovno bili odsječeni od ostatka svijeta. Ralice su radile stalno, a tamo gdje one nisu mogle išli smo mi. Također smo dronovima nadlijetali dalekovode, kako bismo uočili gdje su kvarovi i kako bi tako pomogli HEP-ovcima - rekla nam je Botta.

Inače, nije ovo jedina zapažena akcija HGSS-a iz Ogulina ovoga vikenda, oni su, naime, u noćnoj akciji spasili ženu i četvero djece čiji je nestanak prijavljen nakon što s njima rodbina nije mogla stupiti u kontakt tijekom vožnje kroz teško prohodno područje između Like i Plaškog.

Radilo se o obitelji koja se kretala slabo naseljenim područjem, u uvjetima crvenog meteoalarma. U akciju je nešto nakon 21 sat upućeno 14 spasilaca koji su pretraživanje usmjerili na područje ceste između Dabra i Ličke Jesenice, gdje je vozilo prethodno uočeno. Dva tima krenula su iz različitih smjerova, jedan iz Križpolja, a drugi iz Ličke Jesenice.

Osim snijega, spasilačke su timove tad usporavala brojna pala stabla koja su prepriječila put, navode iz HGSS-a, dodajući kako su im u raščišćavanju pomogli djelatnici lokalnog poduzeća koji su ralicom očistili dio puta.

Traženo vozilo pronađeno je na području Kapele, gdje je ostalo zaglavljeno u snijegu i bez goriva. Obitelj je pronađena pothlađena, ali bez ozljeda, te su ih spasioci odmah zbrinuli, utoplili i prevezli na sigurno.