Plitvice u snijegu: 'Ljudi su na hladnom, ali snalazimo se. Nastojimo do svakoga doći...'

U nekoliko navrata sam mislio da ću odustati. Mislio sam da neću uspjeti proći jer je bilo loše vrijeme, ispričao je za 24sata mještanin sela Krbavica, Jovan Zaklan koji je sudjelovao u dramatičnoj akciji spašavanja obitelji koja je ostala zametena u snijegu u šumi. Naime, u petak iza 13 sati vatrogascima je stigla dojava da je obitelj s bebom ostala zametena. Na teren su izašli vatrogasci JVP Plitvička Jezera i vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera s dva vozila.

- Na jednom mjestu smo zabili držalo od lopate. Bilo je sigurno metar snijega. Kada smo došli do ljudi izgledali su jako uplašeni. Nisu vjerovali da su zapeli. Oni inače kampiraju po cijeloj Hrvatskoj. Išli su od Karlobaga prema Slavoniji i unatoč alarmima ostali su tu kod nas. Nisu pazili. Rekli su da u Slavoniji toga nema - kažu nam vatrogasci DVD-a Plitvička Jezera. Zbog visokog snijega, vatrogasci su se dva kilometara pješice probijali kroz šumski put do zametenog vozila, gdje su stigli u 14.26 sati. Osim vatrogasaca u akciji spašavanja sudjelovali su i strojevi Komunalca te Jovan s traktorom.

- Vatrogasci su me pitali mogu li im pomoći. Probijao sam se do gore. Bilo je užasno, ali vatrogascima je bilo još gore. Oni su išli pješke. Kada sam došao do ljudi, oni su bili van sebe, a dijete je plakalo - kaže Jovan. Dodaje i kako je snijeg i dalje visok, te pomažu drugim susjedima kojima je potrebno.

- Bio sam sretan što sam pomogao ljudima, to je lijep osjećaj, Sada se također snalazimo, ali to je kod nas normalno. Pomažem svima kojima mogu jer poznajem teren - dodaje Jovan. Spašena obitelj je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno.

- Pohvaljujem vatrogasce Plitvičkih Jezera koji su sudjelovali u spašavanju obitelji u teškim vremenskim uvjetima. Ovo je dokaz da su naši vatrogasci spremni i opremljeni za sve situacije, ali prvenstveno da imaju veliko vatrogasno srce - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Inače, Hrvatske šume na području Korenice svojim strojevima pomažu HEP-ovcima da dođu do polomljenih vodova, a da je situacija na tom području teška, potvrdio nam je i načelnik Plitvičkih Jezera Hrvoje Matejčić.

- Na širem plitvičkom području je bez struje oko 2500 ljudi - rekao nam je načelnik. Dodao je kako u općini imaju i dosta turista koji su zbog cijele situacije otkazali boravak.

- Ljudi su u hladnom. Jedna peć je u Lici uvijek na drva, no zadnjih 10-ak godina su ljudi prelazili i na druge načine grijanja, a to je sve na struju. Mi kao općina do sada smo se bavili ljudima i njihovim problemima, ali sada ćemo se baviti elementarnom nepogodom. Tu je dosta troškova, nadam se da će nam Vlada pomoći - istaknuo je načelnik. Kako je rekao velike količine snijega stvaraju probleme, pa su se odlučili i snijeg bagerima odnijeti iz središta sela.

- Nastojali smo do svakoga doći, osigurati drva i da imaju za jesti. Imali smo pretporođajnu situaciju gdje je gospođi bio termin na prvi dan snijega. Po mećavi smo išli s njom i sve se sretno završilo. Imali smo situaciju i s onkološkim bolesnicima. Oni su nam isto bili prioriteti. Morali smo osigurat za njih prolaz. To su nam sve izazovi, ali ljudima sam beskrajno zahvalan jer su se svih uputa držali - zaključio je Matejčić.