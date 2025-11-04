HGSS-ovac o baki koju su našli na Žumberku nakon četiri dana: Iznenadili smo se da je živa!

Dojavu je HGSS, zaprimio od policijske postaje u Jastrebarskom. Mobilizirali su sve timove, a pozvali su i potražne pse i koristili dronove.

- Cijela općina Krašić i njezini žitelji su rekli da je baka jako teško pokretna, da teško hoda i da ona nije mogla otići negdje daleko. Našli smo je na prilično strmom terenu, moraš prolaziti kroz grmlje, i dosta nam je trebalo u biti da dođemo do nje, a samo izvlačenje je bilo isto dosta zahtjevno - rekao je za Novu Tv, Nikola Tot, pročelnik HGSS-a Samobor.

- Iznenadili smo se da je baka živa. Ona je počela s nama komunicirati i to je nama bio prvi znak da je ona u redu. Bila je dosta lucidna i s njome se dalo pričati, ali ne sjeća se točno scenarija što se sve dogodilo - rekao je Tot, piše Dnevnik.hr.