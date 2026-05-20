Obavijesti

News

Komentari 0
NESTAO U UTORAK

Zbog velike dubine mora kraj Lokruma, u potragu za roniocem idu mornarica i podvodni dron

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog velike dubine mora kraj Lokruma, u potragu za roniocem idu mornarica i podvodni dron
6
Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što je zatražena pomoć Hrvatne ratne mornarice, roniocima, Lučkoj kapetaniji, vatrogascima i HGSS-u će se priključiti i vojni ronilac, kao i podvodno vozilo s operaterom

Niti drugi dan potrage nije bilo sreće u pronalasku nestalog 27-godišnjeg instruktora ronjenja iz Dubrovnika. Kako je već izvijestilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, akciju traganja i spašavanja u utorak je pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Traganjem za roniocem kod Lokruma VIDEO
Traganjem za roniocem kod Lokruma | Video: Čitatelj 24sata

- Pretražili smo podmorje do dubine od 70 metara i to u krugu od 500 metara. Bilo je između 30 i 40 ronilaca, sve smo prošli, ali nismo ništa našli. Ostalo je preduboko i za to su potrebni tehnički ronioci - rekao je za 24sata jedan od ljudi koji je tragao za nestalim instruktorom. 

Nažalost, pogoršanje vremena na moru nije im išlo na ruku. Bili su ondje policijski specijalci - ronioci, pomorska policija, Lučka kapetanija, privatni ronilački klubovi, HGSS i vatrogasci. Po pozivu ondje su stigli i pripadnici Hrvatske ratne mornarice, koji s potragom kreću u četvrtak u 5 sati. Kako su nam potvrdili iz Ministarstva obrane, za to su angažirali ronioca, podvodno vozilo te operatera tog stroja. Priključit će im se i dodani ronioci s posebnom opremom za velike dubine, kao i podvodnim skuterima.

SLUŽBE SU NA NOGAMA Dva dana traje potraga za nestalim roniocem kod Lokruma
Dva dana traje potraga za nestalim roniocem kod Lokruma

Prema prvim informacijama, ronilac je prije nestanka vodio grupu stranih turista na zaron na dubini između 15 i 20 metara. Kako neslužbeno doznajemo, oni su svi izašli na suho, a on je potom s novom bocom za ronjenje otišao 'odmoriti glavu'. No što je pošlo po zlu, teško je i pretpostaviti.

- Taj momak je iz poznate ronilačke obitelji, bio je iskusan, ni sami ne znamo što je uzrok ovome. Svima je to teško palo - kažu nam njegovi poznanici.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'
NIZ ZRAČNIH NAPADA

VIDEO STRAVIČAN NAPAD Rusi su dronovima zasuli Ukrajinu: 'Izvlačimo ljude, ovo je kaos!'

Najteže je pogođen grad Konotop u Sumskoj oblasti. Zbog kritičnog nedostatka vozila hitne pomoći ozlijeđenieu bolnicu prevoze i autima
Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO

Drugačija norijada u Šibeniku. Maturanti odaju počast Luki: 19 minuta šutnje i 19 bijelih balona

Nadaju se kako će im se građani pridružiti u što većem broju. U Lukinu čast održat će se 19 minuta šutnje, pustit će i 19 bijelih balona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026