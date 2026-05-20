Zbog velike dubine mora kraj Lokruma, u potragu za roniocem idu mornarica i podvodni dron

Niti drugi dan potrage nije bilo sreće u pronalasku nestalog 27-godišnjeg instruktora ronjenja iz Dubrovnika. Kako je već izvijestilo Ministarstvo mora prometa i infrastrukture, akciju traganja i spašavanja u utorak je pokrenula Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka).

- Pretražili smo podmorje do dubine od 70 metara i to u krugu od 500 metara. Bilo je između 30 i 40 ronilaca, sve smo prošli, ali nismo ništa našli. Ostalo je preduboko i za to su potrebni tehnički ronioci - rekao je za 24sata jedan od ljudi koji je tragao za nestalim instruktorom.

Nažalost, pogoršanje vremena na moru nije im išlo na ruku. Bili su ondje policijski specijalci - ronioci, pomorska policija, Lučka kapetanija, privatni ronilački klubovi, HGSS i vatrogasci. Po pozivu ondje su stigli i pripadnici Hrvatske ratne mornarice, koji s potragom kreću u četvrtak u 5 sati. Kako su nam potvrdili iz Ministarstva obrane, za to su angažirali ronioca, podvodno vozilo te operatera tog stroja. Priključit će im se i dodani ronioci s posebnom opremom za velike dubine, kao i podvodnim skuterima.

Prema prvim informacijama, ronilac je prije nestanka vodio grupu stranih turista na zaron na dubini između 15 i 20 metara. Kako neslužbeno doznajemo, oni su svi izašli na suho, a on je potom s novom bocom za ronjenje otišao 'odmoriti glavu'. No što je pošlo po zlu, teško je i pretpostaviti.

- Taj momak je iz poznate ronilačke obitelji, bio je iskusan, ni sami ne znamo što je uzrok ovome. Svima je to teško palo - kažu nam njegovi poznanici.