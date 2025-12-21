Obavijesti

ODREDILI MU ISTRAŽNI ZATVOR

Hicem u zatiljak ubio je bratića kod ribnjaka u Maloj Subotici? Antonio (28) ide iza rešetaka

Helena Tkalčević
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Privatni album

Antonija L. sumnjiče da je početkom srpnja u Maloj Subotici ubio Mihaela L.

Antonio L. (28), kojega sumnjiče da je u srpnju ove godine kraj ribnjaka u Maloj Subotici iz vatrenog oružja ubio bratića Mihaela L. (33), završio je jučer iza rešetaka varaždinskog zatvora kako ne bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti kazneno djelo.

Osim za ubojstvo, sumnjiče ga i za dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari jer je određeno vrijeme držao ručno izrađen prigušivač pucnja za dugo vatreno oružje i komad streljiva, čije posjedovanje je građanima zabranjeno.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Osnovano se sumnja da je 28-godišnjak 8. srpnja 2025., na području Male Subotice, u cilju da ga usmrti, ispalio jedan hitac iz pištolja u zatiljni dio glave 33-godišnjaka, nanijevši mu ozljede uslijed kojih je preminuo na mjestu događaja - objavilo je ŽDO Varaždin nakon ispitivanja 28-godišnjaka.

Riječ je o slučaju koji je mjesecima potresao Međimurje, a policija je nakon opsežne i kompleksne kriminalističke istrage u subotu uhitila Antonija L.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Čuo sam da su uhitili osumnjičenoga, ali stvarno ne znam ništa više od toga. Ne znamo još ni koji bi bio motiv ni druge detalje - kratko nam je nakon uhićenja rekao Ivan L., otac ubijenog Mihaela, dodajući kako njegov sin i bratić nisu bili u dobrim odnosima te da nisu razgovarali.

Podsjetimo, Mihaelovo tijelo pronađeno je 9. srpnja u visokoj travi kraj ribnjaka u Maloj Subotici, nakon što ga je oko 15 sati uočio ribič. Bio je izudaran, a zatim usmrćen hicem u potiljak. Ubojica je potom tijelo odvukao i sakrio u raslinju.

Motiv nije bila pljačka - Mihael je kod sebe imao sat, lančić i novčanik, no ne i mobitel. Tijekom istrage, još sredinom rujna, policija je pretraživala kuću u Maloj Subotici u kojoj živi Ivanov brat s dva sina. Kako neslužbeno doznajemo, još tad su pronašli pištolj za koji sumnjaju da je njime počinjeno ubojstvo, no trebalo je utvrditi tko ga je koristio i prikupiti dokaze. 

