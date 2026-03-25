Posteri Hitlera se pojavili u Iranu. Pogledajte poruke

Slike koje kruže društvenim mrežama, prikazuju poster Hitlera s porukom na farsiju, dok Islamska Republika sprovodi uhićenja diljem zemlje zbog špijunaže i suradnje sa SAD-om i Izraelom, piše Jerusalem Post.

Plakati, za koje se tvrdi da su fotografirani u gradovima poput Babolsara i Kermanshaha, nosili su poruku namijenjenu Irancima optuženima za suradnju s vanjskim neprijateljima. "Najgori ljudi su oni koji su surađivali sa mnom u okupaciji svoje zemlje od strane stranaca", pisalo je na perzijskom jeziku na plakatu, u citatu koji je pripisan Hitleru. Nastavio je: "Tko je sretan zbog okupacije svoje zemlje, taj je poput onoga tko je sretan zbog nasilja nad svojom majkom."

Korisnici društvenih mreža koji su dijelili slike tvrdili su da je citat izmišljen i osudili su korištenje Hitlerove slike u javnim porukama. Na jednoj od slika koja kruži internetom, Hitlerov plakat nalazi se neposredno ispod mnogo većeg javnog plakata Mojtabe Khameneija, novog iranskog vrhovnog vođe.

U posljednjim mjesecima iranske vlasti objavile su stotine uhićenja povezanih s navodnom suradnjom s Izraelom, Sjedinjenim Američkim Državama ili stranim oporbenim medijima.

Reuters je 19. ožujka izvijestio da je iransko ministarstvo obavještajnih službi uhitilo 97 osoba optuženih za biti "vojnici Izraela", dok su dužnosnici u provinciji Alborz posebno objavili uhićenje 41 osobe optužene za slanje videa oporbenim medijima u inozemstvu.