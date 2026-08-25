Hitna reakcija UN-a i Crvenog križa: Strojevi bi sami mogli birati ljude koje će ubiti

S pojavom sve više uznemirujućih vijesti kako AI odabire mete za napad, kao što je bio slučaj u napadu na benzinsku crpku u Zaporižju gdje je ubijeno troje civila ili bombardiranje škole u iranskom Minabu gdje je ubijeno najmanje 120 djece, aktualizirala se zabrinutost od automatizacije oružja.

To launch drones into high-risk zones, a staging area and personnel on the front line were always required. The Ukrainian autonomous ground vehicle ULTRA from Overland AI allows the Armed Forces of Ukraine to deploy drones without having soldiers present on the front line. pic.twitter.com/qmKRFQv17c — распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 1, 2026

Činjenica da sustavi u modernom ratovanju mogu identificirati mete u nekoliko sekundi te da se oslanjaju na algoritme ili zastarjele podatke bez adekvatne ljudske provjere predstavlja jednu od najvećih opasnosti modernog ratovanja i integracije vojne industrije i umjetne inteligencije.

Pokretanje videa... VIDEO UN i Crveni križ pozivaju na hitna pravila o autonomnom oružju | Video: 24sata/reuters

U zajedničkom apelu, glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres i predsjednica Međunarodnog odbora Crvenog križa Mirjana Špoljarić ponovno su pozvali države da hitno usvoje nova međunarodna pravila o autonomnim oružanim sustavima.

- Prije tri godine pozvali smo države da uspostave specifične zabrane i ograničenja za autonomne oružane sustave. Danas taj poziv ponavljamo s još većom hitnošću. Temeljne zabrinutosti ostaju nepromijenjene, ali su se rizici intenzivirali. Sada smo opasno blizu prelaska moralne crvene linije: autonomnog ciljanja ljudi od strane strojeva - započeli su.

- Razvoj oružane tehnologije napredovao je rekordnom brzinom, stvarajući sve veći pritisak na pravne okvire. Od našeg prethodnog apela, jaz između tehnoloških mogućnosti i regulatornih ograničenja dodatno se proširio, pri čemu napredne tehnologije primijenjene na bojištu povećavaju rizik od nanošenja štete civilima i civilnoj infrastrukturi te produbljuju patnju civila u oružanim sukobima - upozorili su Guterres i Špoljarić.

3/3 🇺🇦 [PARADE DU GÉNIE MILITAIRE]

Kyiv a présenté sa flotte de drones de combat.

Drones terrestres, maritimes et aériens étaient exposés.

L'ingéniosité tactique transforme le visage de la guerre.‍​‌ pic.twitter.com/UpNOytbcQH — Le Fournil 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 des conséquences (@LeBonkPurBeurre) August 25, 2026

- Države su postavile važan temelj kroz Opću skupštinu Ujedinjenih naroda i Skupinu vladinih stručnjaka u okviru Konvencije o konvencionalnom oružju. Postignut je znatna napredak prema zajedničkom razumijevanju potrebne ljudske procjene i kontrole, kao i mjera nužnih za osiguranje usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom, rješavanje etičkih pitanja i smanjenje patnje ljudi - upozorili su i dodali da se pod hitno mora pravno regulirati automatizacija oružja.

- Države moraju pokazati političku hrabrost i odmaknuti se od postupnih rasprava prema odlučnom djelovanju. Pregovori moraju započeti odmah kako bi se hitno usvojio pravno obvezujući instrument za regulaciju autonomnih oružanih sustava s jasnim zabranama i ograničenjima. Izostanak brzog i odlučnog djelovanja stajat će života. Budućim generacijama ostavit će u nasljeđe svijet u kojem izostanak jasnih i specifičnih zabrana i ograničenja za to oružje otvara vrata praksama koje bi oslabile zaštitu koju bi međunarodno humanitarno pravo trebalo jamčiti. Svijet u kojem je odgovornost sve teže utvrditi kako postaje teže odrediti tko nosi krivnju za pogreške i kršenja primjenjivih pravila - poručili su i naglasili da je upravo sada trenutak za takve korake dok je još automatizacija i revolucija umjetne inteligencije u povojima.

- Države imaju odgovornost prema onima koji već trpe posljedice današnjih sukoba, kao i prema onima koji će naslijediti svijet koji se upravo oblikuje. Buduće generacije pitat će jesu li čelnici djelovali dok je još postojala prilika za postavljanje granica prije nego što se to oružje otme kontroli i proširi. Predstojeća Sedma konferencija za pregled Konvencije o konvencionalnom oružju u studenom nudi najjasniji dostupan put da države odluče prijeći na pregovore o pravno obvezujućem instrumentu. Predani rad poduzet u posljednje tri godine čini savršenu osnovu za takve pregovore i ne smije se izgubiti - poručili su iz UN-a i Crvenog križa.